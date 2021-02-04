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04.02.2021 - 21:25 | | DHA

Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'ye zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesinde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında hayatını kaybetti. Doktorun ölüm nedeni ise kalp krizi olarak duyuruldu.

Rus muhalif lider Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

 

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalni'ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Doktorun, Navalni'nin ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı. 

MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE 'BEKLENMEDİK' DEDİ 

Dr. Maksimishin'in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin'in ölümünün beklenmedik olduğunu ifade etti. Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

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