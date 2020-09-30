Rusya, ABD seçimleri hakkında sessiz kalacak!

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın da birçok ülke gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD'nin seçim kampanyasını yakından izlediğini söyledi.

Peskov, "Ancak seçim sürecine müdahale olarak algılanabileceği için bununla ilgili yorum yapmak istemiyoruz. Rusya hiçbir zaman ABD'nin içişlerine karışmadı, karışmayacak" diye konuştu.