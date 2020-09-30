30.09.2020 - 13:05 | | milliyet.com.tr
Rusya, ABD seçimleri hakkında sessiz kalacak!
Kremlin'den yapılan açıklamada 'müdahale izlenimi' doğmaması için ABD seçimleri hakkında yorum yapılmayacağı söylendi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın da birçok ülke gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD'nin seçim kampanyasını yakından izlediğini söyledi.
Peskov, "Ancak seçim sürecine müdahale olarak algılanabileceği için bununla ilgili yorum yapmak istemiyoruz. Rusya hiçbir zaman ABD'nin içişlerine karışmadı, karışmayacak" diye konuştu.
MSB'den flaş Ermenistan paylaşımı! Tüm dünyanın gözü önünde...Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından son dakika açıklaları yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.