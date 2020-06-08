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08.06.2020 - 15:52 | | AA

Rusya: Trablus’un Kahire Bildirgesi’ne olumlu cevap vermesini umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trablus’taki yöneticilerin Libya’daki gayrimeşru silahlı grupların lideri Halife Hafter ve müttefiklerinin ilan ettiği Kahire Bildirgesi’ne olumlu cevap vermesini beklediklerini bildirdi.

Rusya: Trablus’un Kahire Bildirgesi’ne olumlu cevap vermesini umuyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kahire Bildirgesi’nin Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in 23 Nisan’daki yaptığı konuşmadaki mesajla büyük ölçüde uyumlu olduğu belirtildi.

Kahire’deki girişimin Libya’nın üç tarihi bölgesini en yüksek organlarda temsil, devlet kurumlarının birleştirilmesi, daimi anayasanın kabulü ve Libya’nın birlik ve toprak bütünlüğünü sağlayacak seçimleri temel aldığı iddia edilen açıklamada, bildirgede Birleşmiş Milletlerin (BM) Libyalılar arasındaki diyaloğun sağlanmasındaki öncü rolü ve Berlin Konferansı’nın kararlarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildiği savunuldu.

Açıklamada, “Doğu Libya kampı liderlerinin kabul ettiği bu kapsamlı teklifin, Libya’da tarafların çatışma sonrasında yerleşim konusunda uzun zamandır beklenen müzakerelere sağlam bir temel olabileceğini düşünüyoruz. Trablus’taki yetkililerin Kahire’den yapılan barış çağrısına derhal dikkatle yaklaşacağını ve yapıcı bir şekilde cevap vereceğini umuyoruz.” ifadesine yer verildi.

Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran’da Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Sisi, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

 

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