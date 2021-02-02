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02.02.2021 - 01:58 | | AA

Sana Havalimanı'na Arap koalisyon güçlerince hava saldırısı düzenlendi

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde olan Uluslararası Sana Havalimanı'na iki hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Husilere bağlı Saba haber ajansının verdiği bilgiye göre, hava saldırıları Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildi.

Sana Havalimanı'na Arap koalisyon güçlerince hava saldırısı düzenlendi

 

Haberde saldırı sonrasında can kaybı ya da hasara dair bilgi paylaşılmazken koalisyondan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. 

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetine bağlı güçlere askeri destek veriyor.

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