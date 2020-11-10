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10.11.2020 - 15:05 | | AA

Sarı humma salgınında ölü sayısı yükseliyor!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da sarı humma salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıktı.

Sarı humma salgınında ölü sayısı yükseliyor!

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Muhammed, yaptığı açıklamada, bir haftada 8 kişinin sarı humma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Böylece ülkede eylülden bu yana sarı hummadan yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Muhammed, "Geçen hafta sarı humma aşılama kampanyası sırasında 8 kişinin hayatını kaybettiği haberini aldık ancak numuneler alınıp test yapıldıktan sonra ölüm nedeninin sarı humma olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Muhammed, salgına karşı önlemler almaya başladıklarını söyledi ve halkı hijyen ve çevre temizliğini sürdürmeye çağırdı.

Nijerya'da geçen sene sarı humma salgını nedeniyle 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

HÜKÜMET, 2017'DEN BU YANA SALGINLA MÜCADELE EDİYOR

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu yılın sonuna kadar 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 2 milyon kişi aşılanmıştı.

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