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08.07.2020 - 11:21 | | İHA

Sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi

Japonya’da cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürerken, bugün de birçok bölge için sel ve toprak kayması uyarısı yapıldı. Yoğun yağış nedeniyle nehirler taşarken, birçok yapı sular altında kaldı.

Sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi

Japonya'nın Kyushu bölgesinde cumartesi başlayan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Dün Oita, Fukuoka, Nagasaki ve Saga eyaletleri başta olmak üzere sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde devam eden arama ve kurtarma çalışmalarının ardından felaketin beşinci gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 2 kişinin ise sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Öte yandan şiddetli yağışın bu sabah itibariyle Gifu ve Nagano eyaletlerinin bazı bölgelerinde etkili olacağını açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı sel ve toprak kaymalarına karşı uyardı.

Öğle itibariyle Gifu Eyaleti'ndeki bazı köylerde toprak kaymaları meydana geldiği bildirilirken, nehirlerin taşması sonucu birçok yapı sulara teslim oldu. Ayrıca toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların çöktüğü öğrenildi.

TAKVİYE SDF PERSONELİ GÖNDERİLDİ

Japonya Savunma Bakanlığı ise selden en fazla etkilenen bölge olan Kumamoto eyaleti başta olmak üzere, afet bölgelerine gönderilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sayısının 10 binden 20 bine çıkarıldığını duyurdu. Komşu eyaletlerden gönderilen arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği kaydedildi.

OLAĞANÜSTÜ AFET İLAN EDİLECEK

Japonya Başbakanı Abe de, Perşembe gününe dek bazı bölgelerde şiddetli yağışların devam etmesi konusunda uyarıda bulunarak hükümetin felaketle başa çıkmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Abe ayrıca felaketin "olağanüstü afet" ilan edilmesi için çalışmaları hızlandırma talimatı verdi. Bu sayede afetzedelere ek mali yardım sağlanması bekleniyor.

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