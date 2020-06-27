27.06.2020 - 16:06 |
'Sömürgeci Kral'ın heykeli, belediyeden kaldırıldı
Belçika’nın Leuven kenti, sömürge politikalarının mimarı Kral 2. Leopold’un heykelini süslü mimarisiyle ünlü belediye binasının dış cephesinden kaldırdı.
Kent yönetimi, Belçika’nın sömürgecilik tarihinin gelecek nesiller için düzeltilmesi gerektiğini belirterek, insanların hâlâ sömürgecilik tarihininin sonuçlarından muzdarip olduklarını vurguladı.
Leuven yönetimi, "Eğitimde, konut ve işgücü piyasasında ayrımcılık, aynı zamanda sömürgeciliği de temel alan bir eşitsizlik düşüncesinin sonucudur” diyerek, Leopold heykelinin kaldırılmasına karar verdi.
Kral 2. Leopold, özel mülkü olan Kongo’da kendisine bağlı silahlı kişilerce, çoğu çocuk olmak üzere milyonlarca insanın ölümüne neden oldu.
Ghent şehri de, Kongo’nun bağımsızlık günü olan 30 Haziran’da sömürgeci kralın heykelini kaldıracak.
Kaynak: BBC Türkçe
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kıdem tazminatıyla ilgili açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne video konferans canlı bağlantısıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır." dedi