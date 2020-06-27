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HaberlerDünya Haberleri 'Sömürgeci Kral'ın heykeli, belediyeden kaldırıldı
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27.06.2020 - 16:06 |

'Sömürgeci Kral'ın heykeli, belediyeden kaldırıldı

Belçika’nın Leuven kenti, sömürge politikalarının mimarı Kral 2. Leopold’un heykelini süslü mimarisiyle ünlü belediye binasının dış cephesinden kaldırdı.

'Sömürgeci Kral'ın heykeli, belediyeden kaldırıldı

Kent yönetimi, Belçika’nın sömürgecilik tarihinin gelecek nesiller için düzeltilmesi gerektiğini belirterek, insanların hâlâ sömürgecilik tarihininin sonuçlarından muzdarip olduklarını vurguladı.

Leuven yönetimi, "Eğitimde, konut ve işgücü piyasasında ayrımcılık, aynı zamanda sömürgeciliği de temel alan bir eşitsizlik düşüncesinin sonucudur” diyerek, Leopold heykelinin kaldırılmasına karar verdi.

Kral 2. Leopold, özel mülkü olan Kongo’da kendisine bağlı silahlı kişilerce, çoğu çocuk olmak üzere milyonlarca insanın ölümüne neden oldu.

Ghent şehri de, Kongo’nun bağımsızlık günü olan 30 Haziran’da sömürgeci kralın heykelini kaldıracak.

Kaynak: BBC Türkçe

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