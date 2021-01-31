Son dakika... 98 yıllık yarışmaya ‘Türk hacker’ şoku!

İngiltere’de yapılan, dünyanın en ünlü güzellik yarışmalarından olan ve tarihi 1923 yılına dayanan ‘Miss England’ın Instagram hesabının Türk hacker’lar (bilgisayar korsanları) tarafından ele geçirildiği açıklandı. Hacker’ların hesabı geri vermek için para istediği belirtildi. İngiliz ‘Daily Mail’ gazetesinin haberinde,Miss England’ın Instagram hesabını yöneten yarışmanın organizatörüAngie Beasley’nin hacker’ların hedefi olduğu bildirildi. 20 bin takipçisi olan Instagram hesabını ele geçiren hacker’lar, aynı zamanda eski bir İngiltere Güzeli (Miss England) olan Angie Beasley’e bir telefon mesajıyla ulaştı.













‘Anlaşalım’ dediler



Bu mesajda, Instagram hesabının ‘topluluk kurallarına aykırı’ olduğu gerekçesiyle artık kullanılamayacağı uyarısı yer aldı. Telefonundaki bu uyarının Instagram ofisinden geldiğini düşünen Beasley, söz konusu karara itiraz etmek için harekete geçti.



Bu nedenle önce uyarıdaki bağlantıya ‘tık’ladı. Ardından telefonunu doğrulamak için kendisine gelen kodu Instagram sayfasında paylaştı. Bu paylaşımdan sonra Instagram hesabına erişimi engellendi. Beasley, “Miss England’ın hesabını yardım amaçlı bağış toplamak için kullanıyorduk. Bu nedenle gelen uyarıya şaşırmıştım ama çok gerçekçiydi” dedi.



Siber suçlar merkezinden operasyon



Organizatör Angie Beasley, Miss England’ın Instagram hesabının ele geçirilmesinin ardından Whatsapp’tan kendini ‘Grey Hat Hacker’ (Gri Şapkalı Hacker) olarak tanıtan bir kişiden mesaj aldı. Türk hacker grubundan olduğu iddia edilen bu kişinin Beasley’e yolladığı mesajda, “Hesabı korumak istiyorsan parasal anlaşma yapabiliriz, bize ödeme yapmanız gerekiyor” diye yazdığı belirtildi.



Beasley’nin şikâyeti üzerine devreye giren İngiltere’nin dolandırıcılık ve siber suçlar merkezi Action Fraud, Miss England’ın Instagram hesabını ödeme yapmadan geri almayı başardı. Beasley, Miss England’ın Instagram hesabına tekrar ulaşırken Türk oldukları belirtilen hacker’lar ile ilgili

soruşturma başlatıldı.