Son dakika... ABD'de ölümlerde rekor artış!

Dünyadaki vakalar 2 milyon 100 bini geçti, corona virüsten yaşamını yitirenlerin bugün 140 bini bulması bekleniyor.

17.05 : ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.

Rekor artışın, daha önce virüsten öldüğü rapor edilmeyen kişilerin eklenmesiyle ortaya çıktığı bildiriliyor.

16.10 : İngiltere ve Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 870 ölüm gerçekleşti. Corona virüsten ölenlerin sayısı 13 bin 738 oldu.

15.35 : Afrika'da gelecek hafta 1 milyon Covid-19 testi yapılacak.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtadaki test sayısının 'yetersiz' olduğunu söylüyor.

Kıtadaki vaka sayısın bir haftada yüzde 50 artarak 17 bini geçtiğine vurgu yapan Nkengasong, hayatını kaybedenlerin sayısının 910 olduğunu bildirdi.

Dr. Nkengasong'ın verdiği en çarpıcı bilgi ise, Afrika'daki 10 ülkede halen solunum cihazının olmadığıydı.

14.55 : Belçika'da corona virüs kaynaklı en çok can kaybının gerçekleştiği ikinci gün geride kaldı.

Son 24 saatte 417 hastanın yaşamını yitirmesiyle 4 bin 857 ölüm kayıtlara geçti.

Belçika'nın bugüne kadarki en kötü günü, 496 kişinin öldüğü 10 Nisan.

Avrupa ülkesindeki vakalar ise 1236 artarak 34 bin 809'a ulaştı.





KARANTİNA CORONA VİRÜSTEN DAHA FAZLA CAN ALDI

14.25 : Nijerya'da corona virüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin uygulanmasını sağlamaya çalışan güvenlik güçleri 18 kişiyi öldürdü.

Nijerya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun raporuna göre, bu rakam, Covid-19'dan ölenlerden fazla.

Komisyon, "18 kişinin ölümüyle sonuçlanan 8 yargısız infazlara dair belgeler var" açıklamasını yaptı.

Nijerya'da teyitli corona virüs vaka sayısı 407, koronavirüsten ölenlerin sayısı da 12.

14.00 : Japonya'da yedi bölgede uygulanan olağanüstü hal ülke geneline yayıldı. Başbakan Şinzo Abe, OHAL'in 6 Mayıs tarihine kadar geçerli olacağını söyledi.





AB İTALYA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

13.20 : Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe sabahı Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada İtalya’dan corona virüs salgını karşısında 'yüzüstü bıraktıkları için' özür diledi.

Ursula von der Leyen, şunları söyledi:

"Evet doğru, hiç kimse buna hazırlıklı değildi. En başlarda İtalya yardıma ihtiyaç duyduğunda hiç kimsenin İtalya’nın yanında olmadığı da doğru. Evet, bu nedenle, Avrupa’nın İtalya’dan içtenlikle özür dilemesi doğru olandır."



Polonya'da corona virüs günlerinde gerçekleşen anti-kürtaj düzenlemesine karşı kadınlar gösteri yapıyor.



POLONYA'DA NORMALE DÖNÜŞ BAŞLADI

13.15 : Polonya, corona virüs salgınının önüne geçmek için ilan ettiği sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırmaya başladı. Ülkede parklar ve ormanlar Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak, bazı mağazalar müşteri kabul etmeye başlayacak

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Polonya’da 7 bin 582 vaka görüldü, 286 kişi virüsten öldü.

Polonya Başbakanı’nın bugün kısıtlamaların ne ölçü kaldırılacağını açıklaması bekleniyor.

Polonya Varlık Bakanı Jacek Sasin, RMF radyosuna açıklamasında nihai kararın bugün alınacağını söyledi.

Polonya ayrıca mağazalarda aynı anda kaç kişi bulundurulacağıyla da ilgili düzenlemeler yapacak.





ÜNLÜ PROFESÖRDEN UYARILAR

13.10 : İngiltere hükümetine corona virüsle savaşta danışmanlık yapan Prof. Neil Ferguson, BBC’ye açıklamasında aşı bulunana kadar İngiltere’deki sosyal mesafe tedbirlerinin korunması gerektiğini söyledi.

İngiltere hükümetinin bugün yapacağı açıklamayla sokağa çıkma kısıtlamalarını üç hafta daha uzatması bekleniyor.

Imperial College London’da görevli Prof. Ferguson, BBC Radio 4 Today programında sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinin 'vaka sayılarının hangi oranla düşeceğine bağlı olduğunu' söyledi. Bunun da 'testlerin yaygınlaştırılması ve toplum içinde vakaların takip edilebilmesi, temas-izleme sistemlerinin kullanılması' gibi durumlara bağlı olduğunu ifade etti.

Prof. Ferguson "Bunlar olmazsa, tahminlerimiz sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesi için çok az açık kapı olduğunu gösteriyor, önlemleri büyük oranda hafifletirsek enfeksiyon geçişlerinin yeniden ortaya çıktığını görebiliriz" dedi.

Prof. Ferguson şu uyarıları yaptı:

Yapmamız gereken bunların yerine bir şeyler koyabilmek. Eğer okulların açılmasını, insanların işlerine geri dönmelerini istiyorsak o zaman enfeksiyon bulaşma ihtimalini en aza indirecek başka bir yol bulmamız lazım.

Şunu söylemeliyim ki, normale dönmek diye bir şey olmayacak. Sosyal mesafeyi belli bir seviyede, önemli bir seviyede tutmak zorunda kalacağız, büyük ihtimalle aşı bulunana kadar.

Prof. Ferguson, İngiltere’de enfeksiyon vakalarının iki hafta önce 'zirveye ulaştığına inandığını' söyledi ama "Henüz rahatlamak için çok erken" dedi.





İSPANYA'DA KORKUTAN TIRMANIŞ

13.05 : İspanya'da can kaybı 551 artışla 19 bin 130'a çıktı. Bir önceki gün 523 ölüm açıklanmıştı. Günlük ölü sayısının bir türlü 500'ün altına düşmediği Avrupa ülkesinde, yeni vakalar da bugün tekrar 5 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, 5 bin 183 yeni vakayla birlikte corona virüs kapanların sayısının 182 bin 816'ya çıktığını bildiriyor.

İspanya, ABD'nin ardından dünya üzerinde en çok vakanın görüldüğü ülke.

13.00 : Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa bölge müdürü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın şu anda COVID-19 salgınının merkezi olduğunu söyledi.

DSÖ'den Hans Kluge online konferansta, "Bölgedeki vaka sayıları artmaya devam ediyor. Avrupa'da rapor edilen vakaların sayısı neredeyse 1 milyona yaklaştı." ifadelerini kullandı.

12.45 : İran'da uzun süre sonra ikinci kez arka arkaya günlük 100'den az can kaybı kayıtlara geçti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak 4 bin 869'a yükseldi. Pozitif sonuç veren testlerin sayısı ise son 24 saatte 1606 artışla 77 bin 995 oldu.

İran'da corona virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmişti.

11.50 : Çin'in Suriye'ye gönderdiği iki koli corona virüs yardımı dünyada alay konusu oldu.

Resmi haber ajansı SANA, kolileri taşıyan uçağın başkent Şam'a indiğini ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad ile Çin Büyükelçisi Feng Biao tarafından karşılandığını bildiriyor.





Bakan yardımcısı ve büyükelçinin kameralara açıklama yaptığı törenin görüntüleri de yine resmi haber ajansları tarafından yayınlandı.

Kolilerde Pekin yönetiminin gönderdiği 2016 adet test kiti olduğu aktarılıyor.





Resmi verilere göre, Suriye'de şimdiye kadar 33 vaka belirlendi, iki can kaybı var.

11.25 : Belçika’nın Hasselt kentinde dört haftalık bir bebek, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Belçika’daki en genç corona hastası olan Zoë adlı bebeğin bütün gece ağlaması ve devamlı kusması üzerine ailesi hastaneyi aradı.

Hasselt'teki Jessa Hastanesi’nde tedavi altına alınan kız çocuğunun anne ve babasında da, corona virüs enfeksiyonu saptandı.

Baba Pascal Budo, eşi Shirley’in kızının yanında kalacağını, kendisinin de evde karantinaya gireceğini söyledi.





Belçika medyasına konuşan Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Herman Goossens'e göre, corona virüsün bu kadar küçük bir bebekte görülmesi çok istisnai bir durum.

Belçikalı uzman, "Neredeyse tesadüfen tespit edilebilen bir durum bu. Ebeveynlerin endişelenmesine gerek yok. Bir bebeğin bundan ölmesi çok nadirdir" dedi.

11.20 : Çin’de Şenzen’den sonra ikinci bir şehir daha kedi ve köpek eti yenmesini yasakladı.

Zhuhai şehrinde de Şenzen gibi 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kedi, köpek eti tüketimi yasak.

Koronavirüs salgınının Çin genelinde kedi, köpek eti tüketimini tamamen yasaklanmasına yardımcı olmasını uman hayvan hakları savunucuları, Zhuhai şehrindeki kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Asya genelinde yılda yaklaşık 30 milyon köpeğin öldürüldüğü bildiriliyor.

10.45 : Rusya'da corona virüs vakalarındaki artış devam ediyor. Bir önceki gün 3 bin 388 olarak açıklanan pozitif test sayısı, bu sabah 3 bin 448 oldu.

Böylece yeryüzünün yüzölçümü en büyük ülkesindeki vakalar 27 bin 938'e yükseldi.

Rusya'da son 10 günde pozitif sonuç veren testler dörde katlanmış durumda.

Can kayıpları ise son 24 saatte 34 artışla 232'ye çıktı.





Rusya'daki salgının merkez üssü, 11 milyon nüfusuyla başkent Moskova.

Rusya lideri Vladimir Putin, hafta içinde yaptığı açıklamada salgının kötü bir noktaya gittiğini söylemiş ve ordu birliklerinin karantina tedbirleri için sokağa çıkabileceğini aktarmıştı.

10.00 : Yeryüzündeki vakaların yaklaşık üçte birinin görüldüğü ABD'de 644 bin corona virüs testi pozitif çıktı. Yalnızca dün 30 bin vaka belirlendi, ölü sayısında yeni bir rekor daha kırıldı.

Yaşamını yitiren 2 bin 482 kişi, bugüne kadar 24 saat içerisinde bir ülkede görülen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

ABD'de salgının başından bu yana 28 bin 554 hasta öldü.

Ülkedeki vakaların 214 bini New York'ta tespit edildi. New York'taki can kayıpları ise 11 bin 586.





TRUMP TARAFTARLARI ÇILDIRDI!

09.45 : ABD'nin Michigan eyaletinde Başkan Donald Trump taraftarı göstericiler, Vali Gretchen Whitmer’ın 'evde kal' önlemlerini protesto etti.

Tedbirlerin eyalet ekonomisine zarar verdiğini savunan göstericiler, ellerinde ABD bayraklarıyla yürüyerek ve araçlarından korna çalarak valinin kararına tepki gösterdi.

Bazılarının ellerinde otomatik silahların bulunduğu protestocuların 'Karantinaya son', 'Özgürlüğümüz için savaşacağız' yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.





ABD’de corona virüs vakalarının en hızlı arttığı eyaletlerden biri olan Michigan'da 28 bini aşkın test pozitif sonuç verdi, 1921 hasta öldü.

Demokrat Parti’nin başkan adayı olması beklenen Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak gösterilen Demokrat Vali Gretchen Whitmer, 'evde kal' emrini Nisan ayı sonuna kadar uzatmıştı.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, geçen ayki günlük basın toplantılarından birinde Vali Whitmer için 'Michigan’daki kadın' ifadesini kullanmıştı.

09.35 : 134 bin pozitif testle dünyada beşinci sırada yer alan Almanya, buna karşın 3 bin 804 can kaybıyla sekizinci sırada bulunuyor.

Almanya'da son 24 saatte beş Türk daha hayatını kaybetti, salgının başından bu yana yaşamını yitiren Türklerin sayısı 67'ye yükseldi.

09.00 : Can kaybının 30 bini aştığı ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, kentte 2021'e kadar konser ve spor müsabakalarına izin verilmeyebileceğini duyurdu.

CNN'e konuşan Garcetti, binlerce insanın toplanacağı etkinliklerin yakın zamanda hatta yıl sonuna kadar gerçekleşmeyebileceği bilgisini verdi.





08.20 : Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega, bir ayı aşkın sürenin ardından ilk kez televizyonda göründü.

Hükümetinin corona virüse ilişkin verilerini savunan Ortega, ülkede yalnızca bir kişinin öldüğünü hatırlattı.

Ekonominin alt üst olmaması için karantina emri vermeyeceğini belirten Daniel Ortega, "Salgının ortasında çalışmayı durduramayız çünkü eğer durdurursak ülke ölür. Ve eğer ülke ölürse insanlar da ölür" dedi.

Nikaragua liderinin konuşmasında en ilgi çekici detaylardan biri ise, salgının Tanrı'nın dünyanın yanlış yolda ilerlediğini göstermek için bir sinyal olduğunu söylemesiydi.

07.15 : Yaklaşık 1,4 milyar insana sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da, başkent Yeni Delhi'deki bir pizza dağıtıcısının corona virüse yakalanması paniğe yol açtı. Yetkiller, pizza siparişi veren 72 evde yaşayanların tümünün karantinaya alındığını bildiriyor.

Pizzacıda servis elemanı olarak çalışan kişinin 20 Mart'tan bu yana öksürüğünün olduğu, ancak hiçbir yere seyahat etmediği için Covid-19 olmasına ihtimal vermediği için 13 Nisan'a kadar çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Indian Express Gazetesi’nin haberine göre karantinaya alınanlardan hiçbirine henüz test yapılmadı. Covid-19 semptomları göstermeleri halinde test yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sürdüğü Hindistan, tedbirleri ve yasakları 3 Mayıs’a kadar uzattı. Evlere gıda servisine ise izin veriliyor.







06.40 : Sokaklara cesetlerin saçılmasıyla dünya gündemine gelen Ekvador'da, ülkenin en büyük kenti Guayaquil'deki ev ve hastanelerden 1424 cesedin toplandığı resmen açıklandı.

Söz konusu bilgiyi, ulusa sesleniş konuşmasında televizyonlara çıkan Ekvador lideri Lenin Moreno verdi.

Ülkedeki salgının merkez üssü Guayaquil'in sokaklarından kelimenin tam anlamıyla şoke edici görüntüler gelmişti.

Nüfusu 17 milyonu aşan Ekvador'da resmi verilere göre şu ana kadar 388 can kaybı var, 7 bin 858 kişide corona virüse rastlandı.

04.05 : Çin'in başkenti Pekin'de ilk kez yerel halkın birbirine bulaştırdığı yeni corona virüs vakaları görüldü.

Corona virüsün dünyaya yayıldığı ülkede son 24 saatte can kaybı gerçekleşmedi, 46 yeni tanı konuldu.

02.45 : Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da corona virüs salgını bir günde 204 can aldı.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hafife aldığı salgında bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1736'ya çıktı.

Corona virüse yakalananların son 24 saatte sayısı 3 bin 58 artışla 25 bin 262'ye yükseldi.





00.50 : Günlük basın toplantılarında bir kez daha gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ellerindeki verilere göre corona virüs vakalarının zirve noktasını görerek düşüşe geçmeye başladığını söyledi, "Yeni vakalarda zirve noktayı geçtik. Bu çok heyecan verici" dedi.

Bir gazetecinin, böyle bir tespite varmada hangi somut verilerin kullanıldığına ilişkin sorusu üzerine Trump, grafikler, sayılar ve modeller üzerinde yaptıkları incelemeler ve uzmanların verdiği bilgiler doğrultusunda şu anda çok iyi bir durumda olduklarını savundu.

Mali desteği durdurma kararı aldığı Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) eleştirilerini de yineleyen Trump, "WHO Çin’in maşası haline geldi" diye konuştu.

Trump basın toplantısında, federal yargıçlık ya da diğer hükümet görevleri için aday gösterdiği çok sayıda kişiye Senato’nun hala onay vermemesine de tepki gösterdi. Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde Kongre’yi ya resmen yasama çalışmalarına ara vermeye ya da salgına rağmen toplanmaya zorlayabileceği tehdidinde bulundu.

ABD lideri, bu noktada sözü, Amerika'nın Sesi'nin de bağlı olduğu Küresel Basın Dairesi başkanlığına aday gösterdiği ismin de hala Senato’dan gerekli onayı alamamasına getirdi: "Michael Pack, Yayın Yönetim Kurulu (ABD Küresel Basın Dairesi) başkanlığı için adayım. Ama Kongre’deki Komisyon’dan onay için iki yıldır bekliyor ve bizim Voice of America’yı yönetmemizi engelliyorlar. Çok önemli. Voice of America’nın yayınlarını duydunuz mu, iğrenç. Ülkemizle ilgili söyledikleri iğrenç. Michael Pack çok iyi bir iş çıkarabilir ama yıllardır bekliyor."