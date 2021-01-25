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25.01.2021 - 00:03 | | AA

Son dakika: ABD'de Trump alarmı! 5 bin Ulusal Muhafız'a görev verildi

Gelen son dakika haberine göre; Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senatoda yapılacak azil yargılaması nedeniyle büyük çaplı protestoların beklendiği ve ABD Kongresini 5 bin Ulusal Muhafız'ın koruyacağı belirtildi.

Son dakika: ABD'de Trump alarmı! 5 bin Ulusal Muhafız'a görev verildi

 

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için başkent Washington'da konuşlandırılan yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız, yavaş yavaş geri çekilmeye başladı.

Öte yandan Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın 8 Şubat haftası başlayacak azil soruşturması nedeniyle büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Ayrıca, Kongreyi korumak üzere kentte 5 bin Ulusal Muhafız görev yapacak.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

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