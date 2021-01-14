Azil kararı ne demek, ne anlama geliyor? TDK Azil anlamı nedir?

Azil kararı ne demek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azledilmesi yönündeki tasarı mecliste kabul edildi. Kararın mecliste kabul görmesinin ardından dünya gündemini yakından takip eden vatandaşlar Azil ne demek, azil kararı ne anlama gelmektedir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Azil ne demek?

AZİL NE DEMEK?

Azil kelimesi, görevden alma anlamına gelmektedir. Azil kelimesi aynı zamanda ayırma ve uzaklaştırma anlamlarına da geliyor.

Azil, pratikte ise bir kimseye verilen görev yetkisinin elinden alınması, bir memurun mesleğinden men edilmesi ve meslekten çıkartılması anlamlarında da kullanılır. Bir kişiye verilen görev hukukta görev yetkisi azledilme yoluyla elinden alınabilir.

Vekâletten azil ve ondan istifa her zaman mümkündür. Eğer bir kimse uygun olmayan bir zamanda azil işlemine maruz kalırsa, azleden zararı ödemekle yükümlüdür.

AZİL SÜRECİ NEDİR?

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Başkan Donald Trump’ın görevden alınması için azil metnini Meclise resmen sundu. Demokratlar, Trump’ı “ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak” ile suçluyor. Eğer Trump hakkında azil kararı çıkarılırsa Donald Trump başkanlığının sona ermesine birkaç gün kalan görevden alınacak.

Eğer Trump hakkında azil süreci başlarsa, bu durumda sağcı lider ABD tarihinde ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı olacak. Geçen yıl Ukrayna'ya baskı yaparak Demokrat rakibi Joe Biden'a iftira atmaya çalıştığı iddiasıyla azil süreci başlatılan Trump'ı o dönemde Senato'daki Cumhuriyetçi yoğunluk korumuştu.

ABD tarihinde daha önce 1868'de Andrew Johnson, 1998'de Bill Clinton ve 2020'de Donald Trump azil sürecine girmiş ve görevlerine tutunmayı başarmışlardı. Trump'ın bu ikinci azil süreci ise ABD tarihinde bir ilk olacak. Watergate Skandalı'nın baş aktörü Richard Nixon da azil süreci başlamadan görevinden istifa etmişti.