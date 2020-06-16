Son dakika... BBC dünyaya duyurdu! Corona virüs ilacı bulundu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, corona virüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Hayli ucuz olan ve kolayca bulunabilen Deksametazon (Dexamethasone) adlı ilaç, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde kullanıldı.

BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın çığır açıcı olduğunu ve düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül Covid-19 virüsüyle savaşta önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.

Güncel verilere göre corona virüsün bulaştığı her 20 hastanın 19'u hastaneye gelmeden iyileşiyor. Hastaneye kaldırılan hastaları büyük çoğunluğu da sağlığına kavuşuyor.

Ancak bazılarının oksijen veya solunum cihazına ihtiyacı oluyor. Bunlar deksametazonun yardımcı olduğu görülen yüksek riskli hastalar.

İlaç zaten bugüne dek bir dizi başka hastalık nedeniyle oluşan iltihabı azaltmak için kullanılıyor. Ve vücudun bağışıklık sistemi corona virüs ile savaşmaya çalışırken aşırı çalışmaya başladığı zaman meydana gelen hasarın durdurulmasına yardımcı olduğu görülüyor.

Vücudun aşırı reaksiyonuna sitokin fırtınası adı veriliyor ve bu durum ölümcül olabiliyor. Habere göre, ilaç Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendi.

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 2 bin hastaya deksametazon verdi ve sonuçları ilacı almayan 4 binden fazla hasta ile karşılaştırıldı.

İlacı kullanıldıktan sonra ventilatör kullanan hastalar için ölüm riskinin, yüzde 40'tan yüzde 28'e düştüğü gözlemlendi. Oksijene ihtiyaç duyan hastalar için ölüm riski yüzde 25'ten yüzde 20'ye düştü.

Araştırmanın başındaki Prof. Dr. Peter Horby, "Bu şimdiye kadar ölüm oranını düşürdüğü gözlenen tek ilaç olma özelliğini taşıyor. Ve de bu oran önemli ölçüde azaltıyor. Bu büyük bir atılımdır" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı Prof. Martin Landray, bulguların, solunum cihazına ihtiyaç duyan her sekiz hasta için bir hayat kurtarabileceğini belirtti:

"Ortada açık ve net bir fayda var. Deksametazon tedavisi 10 gün kadar sürüyor ve hasta başına yaklaşık 5 sterline mal oluyor. Bu yüzden hayat kurtarmak için ortalama 35 sterlin yetiyor. Bu, dünya çapında mevcut bir ilaç."

Prof. Landray, hastanelerin hastalarına gecikmeden ilacı vermelerini söyledi ancak insanların dışarı çıkarak ilacı evde kullanmak üzere satın almamaları konusunda uyardı.