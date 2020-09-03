• 03 Eylül 2020 - 07:39 • Son Güncelleme:
Son dakika: Bomba itiraf! Önce göz kırtpı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın'
Limuzinde havalimanına doğru gidiyorlardı. 'Başını salladı ve bana göz kırptı. Afalladım. Bakışlarımı hemen önüme çevirdim ve not almaya devam ettim…." diyerek yaşadıklarını anlattı. Sonrasında duydukları karşısında ise hayatının şokunu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...
• 03 Eylül 2020 - 07:39 • Son Güncelleme:
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Eski Beyaz Saray sözcüsü Sanders anılarını yazdığı bir kitap kaleme aldı. Kitapta, yaşadığı şoke edici bir hadiseyi anlatan Sanders, olayı duyduğunda kahkaha koparan Trump'ın kendisine "Sana asılmış. Eşin ve çocukların seni özleyecek!" dediğini aktardı.İşte son dakika haberinin detayları...
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Bununla birlikte kısa süre önce Trump'a sırt çevirerek Başkan hakkında ses getiren iddiaları kitabında anlatan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "güç sarhoşluğuyla" suçlayan Sanders, kendi anılarındaysa Trump'ın ve üst düzey yardımcıların "kaba ya da kadın düşmanı" görülen davranışlarından söz etti.
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