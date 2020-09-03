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• 03 Eylül 2020 - 07:39 • Son Güncelleme:

Son dakika: Bomba itiraf! Önce göz kırtpı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın'

Limuzinde havalimanına doğru gidiyorlardı. 'Başını salladı ve bana göz kırptı. Afalladım. Bakışlarımı hemen önüme çevirdim ve not almaya devam ettim…." diyerek yaşadıklarını anlattı. Sonrasında duydukları karşısında ise hayatının şokunu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 03 Eylül 2020 - 07:39 • Son Güncelleme:
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Eski Beyaz Saray sözcüsü Sanders anılarını yazdığı bir kitap kaleme aldı. Kitapta, yaşadığı şoke edici bir hadiseyi anlatan Sanders, olayı duyduğunda kahkaha koparan Trump'ın kendisine "Sana asılmış. Eşin ve çocukların seni özleyecek!" dediğini aktardı.İşte son dakika haberinin detayları...

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Beyaz Saray sözcülüğü yaptığı dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ateşli savunucularından biri olan Sarah Sanders kaleme aldığı anılarında yakın geçmişe dair ilginç bilgilere yer verdi.

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Sanders, Speaking for Myself: Faith, Freedom, and Fight of Our Live Inside the Trump White House (Kendi Adıma Konuşuyorum: Trump'ın Beyaz Saray'ında İnanç, Özgürlük ve Hayat Mücadelemiz) adlı bir kitap kaleme aldı.

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Sanders'ın kitabındaki en ilginç olaylardan biri de, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Trump arasında Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşen zirve sırasında başından geçenler.

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Gelecek hafta çıkacak kitabın bir kopyasını temin ettiğini belirten Guardian gazetesinin haberine göre Sanders, bahsi geçen görüşmede "Kim'in kendisine göz kırptığını" yazdı.

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Bu hadiseyi paylaştığı Başkan Trump'ın ise gülerek "Sana asılmış" dediğini ve "Kuzey Kore'ye gidip herkes için fedakarlık yapması gerektiğini" söylediğini yazdı.

7GÖZ GÖZE GELDİLER

GÖZ GÖZE GELDİLER

Anlatılanlara göre söz konusu zirvede iki lider, kadın futbolu dahil spor üzerine sohbete tutuşmuştu.

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Sonrasında, o dönemde 36 yaşında olan Sanders kafasını kaldırdığında "Kim'in kendisine bakmakta olduğunu" fark etti ve olay şöyle gelişti:

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"Doğrudan göz teması kurduk. Kim başını salladı ve görünüşe göre bana göz kırptı. Afalladım. Bakışlarımı hemen önüme çevirdim ve not almaya devam ettim…. Bu da neydi, Kim Jong-un bana işaret vermedi ya dedim!"

10SANA ASILMIŞ İŞTE

"SANA ASILMIŞ İŞTE!"

Sanders, sonrasında havalimanına giderken bindikleri "Canavar" adlı başkanlık limuzininde, başından geçenleri Trump'la ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ile paylaştığını belirtti.

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Eski Beyaz Saray sözcüsü, Başkan'ın "Kim Jong-un sana asılmış. Öyle yapmış. Lanet, asılmış işte!" yanıtını verdiğini aktardı.

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Sanders kastettiği şeyin bu olmadığını izah etmeye çalıştığını ve Trump'a "Efendim, lütfen yapmayın" dediğini yazdı.

13KAHKAHALAR KOPTU

KAHKAHALAR KOPTU

Kitaba göre bu yaklaşımında Kelly'den de destek alan Trump şaka yollu konuşmasına "Peki Sarah. Tamam. Kuzey Kore'ye gidiyorsun ve elini taşın altına koyuyorsun! Eşin ve çocukların seni özleyecek ancak ülken için bir kahraman olacaksın!" diye devam etti.

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Sanders bu sohbet sırasında araçta Trump ve Kelly arasında kahkahalar koptuğunu da aktardı.

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Trump, Kim'le Singapur ve Hanoi'nin yanı sıra Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede olmak üzere üç kez bir araya gelmişti.

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Ülkenin tanınmış Cumhuriyetçi ailelerinden birine mensup olan Sanders'ın babası Mike Huckabee, 2008 ve 2016'da başkan aday adayıydı.

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Sarah Sanders'ın da Arkansas'ta valilik için yarışmaya niyetli olduğuna dair haberler çıkmıştı.

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Bununla birlikte kısa süre önce Trump'a sırt çevirerek Başkan hakkında ses getiren iddiaları kitabında anlatan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "güç sarhoşluğuyla" suçlayan Sanders, kendi anılarındaysa Trump'ın ve üst düzey yardımcıların "kaba ya da kadın düşmanı" görülen davranışlarından söz etti.

19Analistlere göre Trump seçim gecesi zafer, sonrasında mağlubiyet yaşayabilir

Analistlere göre Trump seçim gecesi zafer, sonrasında mağlubiyet yaşayabilir

Öte yandan Demokrat Parti adına çalışan veri analistleri, seçim gecesi Donald Trump'ın kazanmış görünebileceği ancak onun için mağlubiyetin günler sonra gelebileceği uyarısında bulunuyor.

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Michael Bloomberg'in fonladığı veri analizi ajansı Hawkfish'in başındaki Josh Mendelsohn, 3 Kasım gecesi yaşanması muhtemel bir senaryoyu tarif ederken, seçmenlerin erken sonuçlarda "kırmızı bir serap" görebileceğini söyledi.

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Siyaset ve teknoloji analisti, Axios on HBO programında yaptığı açıklamada, posta yoluyla verilenler dahil sayılacak tüm oylardan çıkacak sonucun, seçim gecesi gelecek sonuçlardan muhtemelen farklı olacağını belirtti.

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"Seçim gecesi veriler Donald Trump için inanılmaz bir zaferi gösterecek şekilde olacak. Göreceğimiz manzara muhtemelen bu. Geçerli tüm oylar sayıldığında, seçim gününden sonraki pazar gününe denk gelen o son gün geldiğinde, aslında seçim gecesi yaşananların tam da bir serap olduğu görülecek."

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Bu yorumlar, Demokratik Ulusal Komite ve başkan adayı Joe Biden adına çalışan Hawkfish'in, koronavirüs pandemisi sürerken posta yoluyla verilecek oyların 2020 başkanlık seçiminin akıbetini ne denli değiştireceğine dair tahminlerde bulunduğu bir sırada geldi.

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Hawkfish, Amerikan seçmeninin yüzde 40'ının, geleneksel olarak daha çok Demokrat Parti destekçileriyle anılan posta yoluyla oy verme yöntemine başvuracağını öngörüyor.

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Bu durumda, posta yoluyla verilen oyların o ana kadar yalnızca yüzde 15'nin sayılmış olmasıyla birlikte seçim gecesi Trump'ın seçiciler kurulunda tahminen 408'e 130 farkla önde olması ancak birkaç gün sonra bu tablonun değişmesi mümkün görünüyor.

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Hawksfish'in analizine göre, posta yoluyla kullanılan tüm oyların dahil edilmesiyle Biden'ın seçiciler kurulunda 334'e 204 gibi önemli bir farkla galip geleceği tahmin ediliyor.

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Söz konusu analiz, bu yıl herkesi kapsayacak şekilde posta yoluyla oy kullanma sisteminin "ABD'de bir Cumhuriyetçi'nin bir daha asla seçilmemesinin" garantisi olacağını kabul eden Trump'ın posta yoluyla oy kullanımına dair çok sayıda saldırıda bulunmasından sonra geldi.

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Trump kampanyasının iletişim direktörü Tim Murtaugh bunun üzerine Axios'a yaptığı açıklamada, "haber yayın organlarının geleceği tahmin etme işinden uzaklaşması gerektiğini" ifade etti.

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Çok sayıda kriz sürerken Trump şimdiye kadarki ulusal anketlerin hemen hemen hepsine göre Demokrat rakibini geriden takip ediyor.

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