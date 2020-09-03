Son dakika: Bomba itiraf! Önce göz kırtpı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın'

KAHKAHALAR KOPTU Kitaba göre bu yaklaşımında Kelly'den de destek alan Trump şaka yollu konuşmasına "Peki Sarah. Tamam. Kuzey Kore'ye gidiyorsun ve elini taşın altına koyuyorsun! Eşin ve çocukların seni özleyecek ancak ülken için bir kahraman olacaksın!" diye devam etti.