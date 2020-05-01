Son dakika: Canlı blog | Corona virüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 234 bin 123’e yükseldi

Corona virüste dünyada yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

09.25 Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 234 bin 123’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 308 bin 678’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bin 991’e ulaştı.

09.00 Virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya'da son 24 saatte corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 156 olarak açıklandı. Almanya, 163 bin 9 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 623’e çıktı.

06.30 ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisindeki yeni tip corona virüs vaka sayısı bin 155'e yükseldi. ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, Amerikan savaş gemilerindeki güncel Covid-19 verilerinin son kez kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gemilerdeki vaka durumlarının bundan sonra kamu ile paylaşılmamasının nedenine ilişkin herhangi bir neden belirtilmedi. Ancak savaş gemilerindeki vakaların son zamanlarda tartışmalara neden olmasının donanmanın bu karar almasında etkili olduğu ifade ediliyor

00.55 ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin, "Corona virüsün kökeninin Wuhan Viroloji Enstitüsü olduğundan emin olmanızı sağlayan herhangi bir şey gördünüz mü?" sorusuna, "Evet, gördüm" dedi. Trump, Çin'in corona virüsün yayılmasını durdurmamasının ya da yayılmasına izin vermesinin mümkün olduğunu söyledi. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i bu durumdan sorumlu tutup tutmadığı hakkında ise yorum yapmadı.

Trump'a Washington'daki basın toplantısında "Bu noktada, virüsün kökeninin Wuhan Viroloji Enstitüsü olduğundan emin olmanızı sağlayan herhangi bir şey gördünüz mü?" diye soruldu. Trump bu soruya, "Evet gördüm. Dünya Sağlık Örgütü kendisinden utanmalı" yanıtını verdi.

ABD Başkanı'nın, "Virüsün Wuhan'da bir viroloji kliniğinde geliştirildiğine dair bir kanıt gördünüz mü?" sorusuna yanıtı ise "Bunu size söyleyemem. Size bunu söylememe izin verilmiyor" oldu.