Son dakika... Canlı Blog: Rusya'da günlük vakalar yine 10 bini geçti

11.00 : İngiltere'nin Salford kentinde bir depodan Çarşamba günü 166 bin sterlin değerinde 80 bin maskenin çalındığı açıklandı.

Maskeler Ulusal Sağlık Sistemi ve huzurevi çalışanlarına dağıtılacaktı.

Manchester Emniyeti'nden Chris Mannion, "Bu mide bulandırıcı bir suç" dedi.

Çalınan maskeler, N95 türü yüksek kaliteli maskelerdendi.

Hırsızlığın ardından yapılan incelemelerde bir çetenin deponun etrafında iki saat geçirdiği, deponun çelik kepenklerini kaldırıp alarmı çalıştırmamak için kepenklerde delik açarak içeri girdiği tespit edildi.

10 palet dolusu 320 koli çalan hırsızlar, depodaki basit cerrahi maskelere ve diğer medikal ekipmanlara ise dokunmadı.

Polis Mannion "Risk grubundaki insanları ve ön cephedeki sağlık çalışanlarını koruyacak ekipmanların çalınması şok edici" dedi ve ekledi: "Ortak düşmanımızın Covid-19 olduğu ve Ulusal Sağlık Sistemi'ne yardım etmeye çalıştığımız bu dönemde böylesi bir dönemde bu suç mide bulandırıcı. Anlaşılan maskelerle ilgili bir kara borsa var ve hırsızlar bunları elden çıkarmayı düşünüyor."

10.50 : Rusya'da corona virüs salgını hızla yayılıyor. Beş gün üst üste 10 bin vakanın açıklandığı ülkede, son 24 saatte 10 bin 699 testin pozitif çıktığı bildiriliyor.

10.20 : Salgını durdurmayı başaran Güney Kore'de, beş günün ardından ilk kez günlük vaka sayısı 10'u geçti.

Son 24 saatte pozitif sonuç veren 13 testin tamamı, geçen hafta Seul'de gece kulüplerine giden bir corona virüs hastasıyla temasta bulunanlar.

Sağlık ekipleri, söz konusu hastayla temas eden diğer şüphelileri arıyor. Yerel medya, hastanın eğlenmek için gittiği gece kluüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiğini bildiriyor.

08.55 : Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz corona virüse yakalandı.

3 bin 563 vakanın belirlendiği Afganistan'da, corona virüs kapanlar arasında 256 sağlık çalışanı da var.

08.00 : Birçok ülkede ofisleri bulunan teknoloji devleri Facebook ve Google, corona virüsvirüs salgını nedeniyle isteyen çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışma izni verdi.

İki şirket de büyük oranda kapalı olan ofislerini Temmuz ayında yeniden açacak.

Google ilk etapta evden çalışma düzeninin 1 Haziran'a kadar geçerli olacağını açıklamıştı ancak salgının seyri nedeniyle bunu 7 ay daha uzattı.

Google CEO'su Sundar Pichai, ofise dönmesi gereken çalışanların Temmuz ayından itibaren dönebileceğini, ofislerdeki önlemlerin artırıldğıını açıkladı.

Facebook da ofislerin 6 Temmuz'da açılacağını ancak işini uzaktan yapabilen çalışanların yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini duyurdu.