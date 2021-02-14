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14.02.2021 - 13:54 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Çığlıklar atarak saldırdı, kalemi yüzüne sapladı!

Şok edici vücut kamerası görüntüleri, bir polis memurunun suratından bir kalemle bıçaklandığı anı kaydetti.

Son dakika: Çığlıklar atarak saldırdı, kalemi yüzüne sapladı!

Polis memurları geçen yıl 16 Ağustos'ta Londra'nın kuzeybatısındaki Edgware'de bir ihbarı değerlendirdi. Şikayet üzerine olay yerine giden polis memuru Alexandra Dobbs, o sırada adrese girmeme şartıyla kefaletle serbest bırakılmış Romanya asıllı şüpheli Adrian Popa'yı kelepçelemeye çalıştı.

Polisi arayan komşular tarafından bahçede gizlenirken görülen adam, elindeki kalemle vücut kamerası kayıtta olan kadın polise saldırdı. Çığlıklar ataran Alexandra Dobbs'a saldıran şüpheli, elindeki kalemi kadının yüzüne ve boynuna sapladı.

İngiltere'ye 2016 yılında geldiği bildirilen adam, çıkarıldığı mahkemece suçlu bulunarak 3 yıl 10 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Çığlıklar atarak saldırdı, kalemi yüzüne sapladı

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