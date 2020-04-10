Son dakika... Corona virüs filmi çekildi bile! Bir Çinli asansörde öksürünce...

Dünya üzerinde 1 milyon 600 bini aşkın insan corona virüs kaptı, can kaybının bugün 100 bini aşması bekleniyor. ABD'de ise bir günde 1900 hasta öldü.

10.30: Rusya'daki salgının tırmanışı sürüyor. Bir günde 1786 test pozitif çıktı, ülkede corona virüse yakalananların sayısı 11 bin 917 oldu. Can kayıpları ise son 24 saatte 18 artışla 94'e ulaştı.

09.55 : Rusya, Suriye'de 19 corona virüs vakasının belirlendiğini bildiriyor.

09.15 : İnanın ya da inanmayın, corona virüsle ilgili bir film çoktan çekildi. "Corona: Korku bir virüstür" isimli filmde, 7 kişi bir asansörde kalıyor, ardından Çinli olan kişinin öksürmesiyle kaos patlak veriyor.

İran kökenli Kanadalı yönetmen Mostafa Keshvari filmi çekmeye, Çin’de corona virüs salgınının patlak vermesinden sonra, ancak küresel bir boyut kazanmasından önce başladığını söylüyor.

Keshvari, filmin corona virüsten çok yabancı düşmanlığıyla ilgili olduğunu söylüyor.

Film eleştirmeni Noah Gittell, insanların travmayı atlatması için çok erken olabileceğini ancak corona virüsle ilgili bir film yayınlamakta herhangi bir etik sorun görmediğini söylüyor.

Filmin ay sonuna doğru internet üzerinden yayınlanması bekleniyor.

07.45 : İç savaş ülkesi Yemen'de ilk corona virüs vakası belirlendi. İran destekli isyancı Husilerle Suudi Arabistan ve müttefiklerinin desteklediği merkezi hükümetin yıllardır savaştığı ülkedeki ilk vaka, Hadramut bölgesinde görüldü.

ATIK SULARDAKİ DNA TAKİBİYLE VAKA SAYISINI BULDULAR

06.55 : ABD’de Biobot Analytics isimli tıbbi araştırma kurumu, Massachusetts eyaletindeki atık sularda beklenenin çok üzerinde yeni tip corona virüs kalıntısı tespit ettiklerini duyurdu.

Tıp alanında henüz resmi onay alınmamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv isimli kuruluşun internet sayfasında yayımlanan rapora göre, mart ayında Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinden alınan atık sularda Covid-19 izleri beklenenden çok yüksek çıktı.

Biobot Analytics araştırma ekibi, 18-25 Mart tarihlerinde, büyük bir hastanenin atık sularından aldıkları partiküllerin DNA izlerini takip edebildiklerini, böylece atık sulara karışan virüs parçacıklarının kaç farklı insan DNA’sından geldiğini tahmin edebildiklerini açıkladı.

Ulusal Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmada, DNA takibi sonucu bölgede virüsün bulaştığı en az 2 bin 300 kişinin olduğu sonucuna varıldı. Aynı tarihlerde Massachusetts’teki resmi Covid-19 vakalarının 446 olduğu bilgisine de yer verildi.

DEVLET BAŞKANI DAHİL TÜM MİLLETVEKİLLERİ KARANTİNAYA ALINDI

04.25 : Afrika ülkesi Botswana'da milletvekillerini kontrol eden sağlık çalışanının corona virüs taşıdığının anlaşılması üzerine, Devlet Başkanı dahil tüm meclis üyeleri karantinaya alındı.

Sağlık çalışanının corona virüs testinin pozitif çıkmasından bir gün önce, mecliste milletvekillerinin ateşini ölçtüğü açıklandı. Tüm siyasetçilerin 14 gün boyunca karantinada kalacağı bildirildi.

Afrika ülkesi Botswana’da şu ana dek 13 vaka açıklandı, 1 can kaybı var.

'TROPİK TRUMP' NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

03.10 : Corona virüs salgınını oldukça hafife alan Brezilya'nın 'Tropik Trump'ı Jair Bolsonaro, ziyaret ettiği bir pastanede çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Maske ve eldiven kullanmayan, yanındakilerle sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, başkent Brasilia'daki pastaneden çıkışta ise protestoya uğradı. Yerel medya, pastanenin bulunduğu mahallede yaşayanların aşırı sağcı Brezilya liderini protesto ettiğini bildiriyor.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, çevrede ikamet edenler Bolsonaro'ya 'Evine dön' diye bağırdığı ve yuhaladığı görülüyor.

Halka karantinaya uymamaya davet eden Jair Bolsonaro ve taraftarları, bir günde 134 hastanın öldüğü ülkede sık sık birlikte sokağa çıkıyor.

Yaklaşık 210 milyon nüfusla Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'daki vakalar 18 bini aştı, can kaybı ise 957.

02.35 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de son 24 saatte 42 vaka belirlendi, bir hasta hayatını kaybetti. Pozitif çıkan 42 testten 38'i ülkeye dışarıdan gelen yabancılar.

Çin'de ürkütücü bir gelişme de yaşandı, hiçbir belirti göstermeyen 47 kişide corona virüs tespit edildi.

HAMANEY'DAN RAMAZAN AYINDA YASAK SİNYALİ

01.55 : İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Ramazan ayında büyük buluşmaların yasaklanabileceğini söyledi.

Hamaney televizyonda yayınlanan konuşmasında "Ramazan ayında kamusal alanlarda büyük buluşmalardan mahrum kalacağız" dedi ve ekledi: "Bunların yokluğunda yalnızlığınıza çare olarak dualarınıza ve ibadetinize sarılın."

Ramazan ayı 24 Nisan’da başlayacak. Ramazan’ın bitişi ise 23 Mayıs.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, İran cezaevlerinde corona virüs salgınına karşı yeterince önlem alınmamasını protesto eden 36 civarına kişinin öldürülmüş olduğundan endişe edildiğini açıkladı.

İran’da son haftalarda en az sekiz cezaevinde binlerce mahpusun katılımıyla protestolar düzenlenmişti. Af Örgütü’ne göre kolluk kuvvetleri cezaevlerinde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TARİHİ PAKET: 500 MİLYAR EURO

01.25 : Günlük basın toplantılarına devam eden ABD Başkanı Donlad Trump, "Koronavirüste zirve noktadayız, bazı yerlerde düşüşe geçti" dedi.

Trump şimdiye kadar ülke çapında 2 milyan test yapıldığını belirtirken, Başkan Yardımcısı Mike Pence ise günlük test rakamının 100 bin olduğunu açıkladı.

ABD lideri, ülkede corona virüs için 19 tedavi yöntemi olduğunu söyledi, 26 tedavi yönteminde de deneylere başlanacağı bilgisini verdi.

00.00 : Avrupa Birliği maliye bakanları, Perşembe akşamı yaptıkları video konferansta 500 milyar euroluk bir corona virüs paketinde uzlaştı.

İşçiler, şirketler ve hükümetler olarak üç ayağı olan paket, salgın nedeniyle alınan önlemlerden kaynaklanan ekonomik zararı azaltmayı hedefliyor.

Hükümetlere Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), şirketlere Avrupa Yatırım Bankası ve işçilere de Avrupa Komisyonu’nun yeni yarattığı SURE adlı bir program tarafından destek verilecek.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, bunun AB tarihindeki en önemli ekonomik plan olduğunu söyledi. Bakanların bir uzlaşmaya varması için üç güne yayılan toplam 18 saatlik görüşme yapılması gerekti.

Öte yandan İtalya, Fransa ve İspanya’nın talep ettiği 'coronabond' denen ve hükümetlerin corona virüs nedeniyle almak zorunda kaldıkları borçların kolektif bir şekilde üstlenilmesi talebi kabul görmedi. Daha önce Fransa hükümetinin önerdiği bir diğer 'kurtarma fonu' da Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Danimarka tarafından reddedilmişti.

Konuyla ilgili Perşembe günü bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel de "AB’nin mevcut siyasi birliğinin durumunu da göz önünde bulundurunca birbirimizin borçlarını üstlenmenin doğru olmadığını düşünüyorum" demişti.^

BBC Avrupa Muhabiri Gavin Lee, bugün uzlaşılan paketin kabul edilmesinde Fransa lideri Emmanuel Macron'un büyük rolü olduğunu, son 24 saat içinde Merkel’in yanı sıra İtalya ve Hollanda ile yaptığı birden fazla telefon görüşmesinin etkili olduğunu aktarıyor.