Son dakika... Corona virüs yeni ülkelere sıçradı! Sınırlar kapanıyor

Dünyanın her yerine yayılan corona virüs salgınındaki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

13.10 : Çin, ülke dışından gelen altı kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bunlardan dördünün İspanya, ikisinin de İngiltere’den ülkeye gittiği tespit edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, artık Çin’deki ana riskin ülke dışından gelenler olduğunu duyurdu. Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde tespit edilen yeni vaka sayısı ise dört oldu.

13.20 : Maldivler’de tespit edilen üç yeni vaka ile ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısı 13’e yükseldi.Virüs tespit edilen tüm kişilerin yabancı olduğu, bunlardan bir kısmının turist, bir kısmının da göçmen işçiler olduğu açıklandı.

Maldivler hükümeti İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore, Çin ve Bangladeş’ten turistlerin ülkeye girişini yasaklamıştı.

12.40 : Bir günde 125 insana daha corona virüs bulaşan Malezya'da kayıtlı vakalar 553'e ulaştı.

12.25 : Afrika ülkesi Liberya'da ilk corona virüs vakası görüldü.

12.20 : Türkiye'nin kuzeydoğu komşusu Gürcistan, tüm yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

12.05 : Güney Asya ülkesi Tayland, okullar, barlar, tiyatrolar ve diğer eğlence merkezlerine Nisan ayına kadar kilit vuracak. 33 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam hasta sayısı 147'ye çıktı.





12.00 : Almanya'nın ardından virüs salgınının vurduğu İspanya ve Fransa'da da sınırların kapatılması gündemde. İspanya İçişleri Bakanlığı, corona virüsün önüne geçmek için sınırların tamamen kapatılmasının seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

11.40 : Herkesin günlerdir merak ettiği soruya, Çinli bir uzman yanıt verdi. Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi'nden Cao Wei, hava durumunun corona virüsün yayılmasına etkisinin henüz doğrulanmadığını söyledi.

10.55 : Bahreyn'deki hastalardan biri yaşamını yitirdi. Böylece, Körfez bölgesinde coronavirüsten ilk ölüm kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden hasta, 65 yaşındaki bir erkek.

10.40 : Türkiye'nin doğu komşusu Ermenistan, salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edip etmemeyi tartışıyor.

10.30 : Filipinler lideri Rodrigo Duterte, Luzon Adası'na yönelik toplu karantina uygulamasını ağırlaştıran yeni kurallar açıkladı.

08.45 : Güney Asya ülkesi Kamboçya'dan gelen bir haber, dünyayı sarstı. Ülkede tespit edilen dört yeni corona virüs vakasından biri, dört aylık bir erkek bebek. Kamboçyalı yetkililer, virüs bulaşan kişilerin Malezya, Fransa ve Singapur gibi ülkelere seyahat ettiğini belirledi.

07.30 : Meksika'da ilk ölüm gerçekleşti. ABD seyahatinin ardından testi pozitif çıkan iş insanı Jose Kuri'nin öldüğü bildiriliyor.

NEW YORK'TA HAYAT DURDU



07.20 : 3 bin 802 insana corona virüsün bulaştığı ABD'de 69 kişi yaşamını yitirdi, New York ve California gibi eyaletlerde olağanüstü önlemler hayata geçiriliyor.

Salgının en yoğun görüldüğü eyalet New York'ta Belediye Başkanı Bill de Blasio tüm barlar, restoranlar, kafeler, tiyotralar, sinemalar, konserler ve diğer etkinliklerin kapatılmasına karar verdi. 24 saat yaşamın sürdüğü New York kentinde 50 binin üzerinde mekan yarından itibaren kapılarını kapatacak.

Kentteki restoran, bar ve kafelerin yıllık geliri 51 milyar dolar ve buralarda 800 binden fazla eleman çalışıyor. California'ya bağlı Los Angeles kenti de New York'la aynı önlemleri açıkladı.





ABD donanması, savaş gemilerinde görev yapan bir denizciye uygulanan testin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Bu, Amerikan deniz kuvvetlerinde ilk vaka. Söz konusu asker karantinaya alınırken, hastanın temas ettiği herkesten kendilerini karantinaya alması istendi.

07.00 : Geceden bu yana yaşanan diğer gelişmeler şöyle: