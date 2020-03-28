Son dakika... Doktor kaçırıldı! Corona virüs salgınında...

12.45 : İran'da can kaybı 139 artışla 2 bin 517'ye yükseldi.

12.25 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti.

12.00 : Orta Amerika ülkesi Haiti'nin en büyük hastanelerinden birinin başhekimi kaçırıldı.

Reuters haber ajansı, Dr. Jerry Bitar'ın hastaneden çıkıp evine giderken çeteler tarafından önünün kesildiğini bildiriyor.

Kaçırılmanın duyulmasıyla hastane önüne toplanan kalabalıklar Dr. Bitar'ın serbest bırakılması için sloganlar attı, doktorlar ise kaçırılma nedeniyle hastaneye yeni hasta kabul etmeyeceklerini duyurdu.





Başkent Port au Prince sakinlerinden Jean Wilguens Charles, "Corona virüs salgınıyla yüz yüzeyken doktorun kaçırılması anormal" diyor.

Bölgenin en fakir ülkesi olan Haiti'de, adam kaçırma gibi suçlar oldukça yaygın. Polis, yalnızca Ocak ayında 15 kaçırılma olayının kayıtlara geçtiğini aktarıyor.

10.15 : İranlı doktorlar, yüzlerce insanın corona virüse karşı içtikleri sahte alkolün yol açtığı zehirlenme nedeniyle öldüğünü söylüyor. The Guardian gazetesine göre, İran'da aynı nedenden binlerce kişi de hastanelere kaldırıldı.





07.50 : Güney Asya ülkesi Tayland'da 109 tanı daha konuldu ve vakalar 1245'e yükseldi.

05.40 : Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, corona virüs salgını sonrası alınan karantina önlemleri nedeniyle kadınlara karşı şiddetin arttığını söyledi. 'Tropik Trump' lakaplı Jair Bolsonaro, "Bu histeri, panik iklimi durmalı" dedi.

Corona virüs tehdidini yeterince ciddiye almadığı gerekçesiyle protestoların hedefinde olan Bolsonaro, "Corona virüs öldürücü ama açlık da öldürüyor" diye konuştu.

Aşırı sağcı 'Tropik Trump' destekçileri ise, karantina karşıtı gösteriler düzenliyor. Fotoğraflar, Amazonas eyaletine bağlı Manaus kentinde çekildi.





Güney Amerika ülkesinde Covid-19 vakalarının sayısı 3 bin 400'ü aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 93.

04.30 : Güney Kore'de 146 yeni vakayla birlikte hasta sayısı 9 bin 478 oldu.

04.15 : Pasifik Okyanusu'ndaki Brunei, corona virüsten ilk ölümü bildirdi. 64 yaşındaki erkek hastanın Malezya ve Kamboçya'ya seyahat ettiği belirtiliyor.

Brunei'deki 115 vakanın çoğu, Malezya'da 16 bin insanın toplandığı bir dini etkinliğe katılanlar.

04.05 : Virüsün yayılma hızının dikkat çektiği ülkelerden Meksika'daki vakalar 132 artışla 717'ye ulaştı.





02.45 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de 54 yeni vaka belirlendi, üç ölüm gerçekleşti.

Resmi olarak Aralık ayından bu yana salgınla savaşan Çin'de bugüne kadar 81 bin 394 insan Covid-19 hastalığına yakalandı, 3 bin 295 kişi de yaşamını yitirdi.

Çinli yetkililer, ülkedeki sinemaların yeniden açılması için hazırladıkları planı da yeniledi.

02.40 : Orta Amerika ülkesi Panama'da konulan 112 yeni teşhisle birlikte vakalar 786'ya, son 24 saatki beş ölümle de can kayıpları 14'e çıktı.

01.00 : ABD, yeryüzünde 100 bin vakayı geçen ilk ülke oldu. Günlük basın toplantısında konuşan Başkan Donald Trump, gelecek 100 günde 100 bin adet solunum cihazının ya üretileceğini ya da satın alınacağını söyledi. Trump ayrıca, uçak devi Boeing'in hastanelerdeki sağlık görevlileri için tüm yüzü koruyan siperlerden üreteceği bilgisini de verdi.

00.30 : Reuters haber ajansının yaptığı ankete göre, her dört ABD'liden biri corona virüs yüzünden işini kaybedeceğini veya işten atılacağını tahmin ediyor.

00.25 : Ortadoğu ülkesi Ürdün'de corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti.