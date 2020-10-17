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HaberlerDünya Haberleri Son dakika! Ermenistan'dan füze saldırısı! Yine sivilleri hedef aldılar
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17.10.2020 - 00:20 |

Son dakika! Ermenistan'dan füze saldırısı! Yine sivilleri hedef aldılar

Gelen son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Gence'de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Öte yandan Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine de füzelerle hedef aldı

Son dakika! Ermenistan'dan füze saldırısı! Yine sivilleri hedef aldılar

Azerbaycan'da olan CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk saldırının yaşandığı sıcak bölgeden son durumu aktardı. Yaşanan saldırısı sonrası enkaz çalışmaları sırasında açıklama yapan bir vatandaş "Okulun arkasında yer alan bu bölgede çok fazla ev vardı. En az 30 yaralı vardır" dedi.

Son dakika Ermenistandan füze saldırısı Yine sivilleri hedef aldılar



Olay yerinden bilgi veren Fulya Öztürk, "İnsanlar uykusundaydı biz de uykudaydık. Geçen hafta olduğu gibi Balistik füze atıldı. Söylenen göre enkaz altında 60 70 kişi olduğu tahmin ediliyor. Size çok acı bir haber vereyim. Az önce enkazdan bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. Kanlar içindeydi." ifadelerini kullandı. 

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Can Azerbaycan’ın yanındayız! Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da çirkin saldırı! Kapıyı tutarak kendilerini korudularGaziosmanpaşa'da Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne olmaya gelen kişiler, hemşireyle tartıştıktan sonra sağlık merkezine saldırdı. Saldırı anı sağlık merkezinin kameralarına yansıdı.
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