Son dakika! Ermenistan'dan füze saldırısı! Yine sivilleri hedef aldılar

Azerbaycan'da olan CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk saldırının yaşandığı sıcak bölgeden son durumu aktardı. Yaşanan saldırısı sonrası enkaz çalışmaları sırasında açıklama yapan bir vatandaş "Okulun arkasında yer alan bu bölgede çok fazla ev vardı. En az 30 yaralı vardır" dedi.









Olay yerinden bilgi veren Fulya Öztürk, "İnsanlar uykusundaydı biz de uykudaydık. Geçen hafta olduğu gibi Balistik füze atıldı. Söylenen göre enkaz altında 60 70 kişi olduğu tahmin ediliyor. Size çok acı bir haber vereyim. Az önce enkazdan bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. Kanlar içindeydi." ifadelerini kullandı.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Can Azerbaycan’ın yanındayız! Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.