Son dakika... Gece yarısı korkulan oldu

09.30 : Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sokağa çıkma yasağına uymayanlar için 'Aptallar' dedi.

Basın toplantısında konuşan Ardern, "Kuralları ihlal edenleri en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim" dedi. Bunlardan birisinin de Christchurch kentindeki bir süpermarkette insanların üzerine kasten öksüren kişi olduğunu belirten Ardern, "Onu bu tanıma dahil ediyorum" diye konuştu.

Yeni Zelanda'da 1039 vaka belirlendi, bir kişi yaşamını yitirdi.

04.20 : Meksika'daki hastaneler bir günde 202 yeni teşhis koydu, vakaların sayısı 1890'a yükseldi. 19 can kaybıyla birlikte ölümler de 79'a çıktı.





Orta Amerika ülkesi Panama'da ise görülen vakalar 128 artışla 1801'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte beş ölüm gerçekleştiğini ve toplam ölü sayısının da 46 olduğunu bildiriyor.

03.55 : Dünya genelinde corona virüs vakaları 1 milyon 200 bini aştı. Can kaybı ise 64 binin üzerinde.

02.45 : Virüsün yayılmasını durduran Çin, 30 yeni vaka belirlendiğini ve üç hastanın da öldüğünü açıkladı.

01.15 : Kuzey Afrika ülkesi Cezayir, sokağa çıkma yasağığını ülkenin tamamına yaydı. İki hafta önce sürecek yasak, 48 vilayetin tümünde geçerli olacak.

Ülkedeki vakaların yüzde 40'tan fazlasının belirlendiği El-Buleyde'de karantina sürecek.

1250 testin pozitif sonuç verdiği Cezayir'de şimdiye kadar 130 can kaybı gerçekleşti.





BERBER İSMAİL'DEN HOLLANDALI BAKANA ONLİNE HİZMET

00.50 : Hollanda Halk Sağlığı Bakanı Hugo de Jonge, corona virüs salgını nedeniyle ülkesinde berberlerin kapalı olması nedeniyle, saç traşı sorununa 'online çözüm' buldu.

Saç traşı gelen Hollandalı bakan, berberinden, internet aracılığıyla yardım aldı. De Jonge'nin berberi İsmail, video konferans bağlantısı ile bakana yardımcı oldu.

Berberin yönlendirmesi ve kızının yardımı ile eşi, bakan Hugo de Jonge'nin saçını kesti. Hollanda Halk Sağlığı Bakanı, Twitter hesabından traş anının fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı:

"Berber malzemelerini ödünç al, karına ve kızına sevimli bak, Facetime'dan berberin öneriler versin, saçın kesilsin, ödemeyi telefondan yap. Teşekkürler İsmail."





TRUMP'TAN EN KARANLIK TABLO

00.00 : ABD Başkanı Donald Trump, olağan hale gelen günlük basın toplantısında bugüne kadar en karanlık tabloyu çizdi, "Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak" dedi.

Washington yönetiminin eyaletlere yardım odaklanacağını belirten Trump, New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıkladı. ABD lideri, askeri personel arasında doktorların ve hemşirelerin de olduğu bilgisini verdi.

Trump ayrıca, Federal Acil Yönetim Birimi'nin (Fema) N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdiğini ve 3M şirketiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

ABD liderinin gündeminde görevden alınan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in kaptanı Brett Crozier de vardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla yüzde 100 aynı fikirde olduğununun altını çizen Donald Trump, "Kaptan berbat bir şey yaptı" dedi. Trump kaptanın yazdığı mektubun her yerde yayımlandığını belirterek, "Bu uygun değil" diye konuştu.

Brett Crozier, Pazartesi günü ABD Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak Guam adasında koronavirüs karantinasına alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını istemiş, "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" demişti.

Mektup, The San Fransisco Chronicle gazetesinde yayımlanmıştı.

4 bin 800 mürettebatın bulunduğu gemide ise corona virüs vakaları artıyor. ABD Donanması, vaka sayısının son 24 saatte yüzde 13 artış gösterdiğini ve 155'e çıktığını duyurdu.

Gemideki personelin yüzde 44'üne test yapıldığı aktarılan açıklamada, şimdiye kadar 1548 askerin karaya çıkarıldığı belirtildi.