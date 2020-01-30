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30.01.2020 - 11:45 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Hindistan'da silahlı saldırı

Başkent Yeni Delhi'deki bir üniversitede tartışmalı vatandaşlık yasasını protesto edenlere ateş açıldı, bir yaralı var.

Son dakika... Hindistan'da silahlı saldırı

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki protesto gösterisine silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Camia Milliye Üniversitesi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Bir Reuters foto muhabiri, saldırıda bir kişinin yaralandığını aktardı.

Reuters, bir ayı aşkın süredir devam eden protestolarda Yeni Delhi'de ilk kez böyle bir olay yaşandığını bildiriyor. Reuters'ın geçtiği karelerden birinde, polisin saldırganın elindeki silahı almaya çalıştığı görülüyor.

Son dakika... Hindistanda silahlı saldırı

Yaralı diğer göstericiler tarafından hastaneye taşındı.

Son dakika... Hindistanda silahlı saldırı


Saldırganın ateş açmadan önce protestoculara karşı slogan attığı da gelen bilgiler arasında.
Son dakika... Hindistanda silahlı saldırı



Hindistan'ı karıştıran Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor.

Son dakika... Hindistanda silahlı saldırı

Geçen aydan bu yana devam eden gösterilerde, binlerce protestocu gözaltına alınmış durumda.

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