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10.06.2020 - 17:47 | | İHA

Son dakika I Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika I Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter'e bağlı milislerin bıraktığı mayının patladı. Mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Öte yandan Hafter milisleri Trablus güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilmeden önce binlerce mayın yerleştirdiği ifade ediliyor.

Herkes bunu merak ediyor! Düğünlerde takı takılacak mı?Corona virüs sebebiyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Düğünlerin nasıl yapılacağı ise merak konusu. Artık yeni dönemde düğünler maskeli, sosyal mesafeli olacak takılar kutuya konulacak.
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