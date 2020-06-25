Son dakika... İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresi satın aldı! 6.5 milyon lira...

Son dakika haberine göre, Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek bugün Londra'da satışa sunuldu. Tablo, 770 bin Sterlin'e satıldı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Londra'da açık artırımı yapılan portre ile ilgili, 'Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık' ifadelerine yer verdi.

İtalyan ressam Gentile Bellini’nin (1429-1507) atölyesinden çıktığı tahmin edilen portrenin, ya bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor. Müzayede evinin “İslam ve Hint Sanatı” koleksiyonu kapsamında satışa sunulacak portre ile ilgili olarak AA muhabirine bilgi veren Christie’s yetkilisi Sara Plumbly, eserin imzasız olduğunu söyledi.

Portrenin büyük gizemlerinden birinin Fatih Sultan Mehmet’in yanında resmedilen ikinci figür olduğunu belirten Plumbly, şunları kaydetti:

“Onun kim olduğunu bilmiyoruz. Fatih’in üç oğlundan biri olabilir ancak. bu sultanla birlikte resmedildiği düşünüldüğünde pek muhtemel görünmüyor. Bir diğer ihtimal ise bu kişinin Avrupalı bir diplomat olabileceği yönünde. Bir Osmanlı erkeğinden beklenebilecek sakallı bir yüzü yok, temiz bir biçimde traş olmuş.”

Osmanlı padişahlarının portrelerinde onlarla eşit ölçekte çizilmiş ikinci bir figürün rastlanan bir şey olmadığına dikkati çeken Plumbly, “Eğer aynı ölçekte çizilmiş biri varsa onun ya çok önemli biri ya da aile ferdi olması gerekir.” ifadelerini kullandı. Portrenin 15. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğunun tahmin edildiğini aktaran Plumbly, eserin bir diğer öneminin de Fatih’in yaşadığı dönemde yapılan 3 portreden biri olduğunu söyledi. Bunların en ünlüsünün ise yine Bellini imzasını taşıyan portre olduğunu ve Londra’da Ulusal Galerinin koleksiyonunda bulunduğunu kaydetti.

Portrenin şimdiki sahibinin eseri 2015’te satın aldığını belirten Plumbly, eserin bundan önceki macerasının izlerinin çeşitli katologlarda 19. yüzyıl başına kadar sürülebildiğini ifade etti.