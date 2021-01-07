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07.01.2021 - 00:18 | | AA

Son dakika... İngiltere'den ABD açıklaması: Hayati öneme sahip!

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD'deki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Son dakika... İngiltere'den ABD açıklaması: Hayati öneme sahip!

Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.



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