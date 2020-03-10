Son dakika... Kapatılıyor! Duyurdular

Yeryüzünde 110'u aşkın ülkeye yayılan ve yaklaşık 115 bin insana bulaşan koronavirüs salgınındaki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

10.25 : Çin, virüsün ortaya çıktığı Wuhan'daki özel koronavirüs hastanelerini kapatıyor.

10.00 : Rusya, vatandaşlarına trafiğin yoğun olduğu saatlerde toplu ulaşım araçlarını kullanmamalarını tavsiye etti.

09.45 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir Alman turistte koronavirüs çıktı.

Almanya'nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesi özel servisle Gazimağusa'daki bir otele götürüldü.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kafiledeki 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Turist kafilesinin yerleştiği Gazimağusa'daki otel de karantinaya alındı.

İTALYA'DA 50 YAŞIN ALTINDA ÖLEN YOK

09.40 : Yoğun bakıma kaldırılan hastalardaki anormal artış üzerine tüm ülkenin karantina ilan edildiği İtalya'da, bugüne kadar koronavirüs testi yapılan 53 bin 826 kişiden 9 bin 172'si pozitif çıktı. Bunların 724'ü tedavi sonrası iyileşti. Halen pozitif olan 7 bin 985 kişiden 733'ü ise yoğun bakımda.



İtalya'da yaşamını yitiren 463 kişinin yüzde 44'ü 80-89 yaşları, yüzde 31'i 70-79, yüzde 14'ü 90 üstü, yüzde 10'u 60-69, yüzde 1'i de 50-59 yaşları arasında.

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta ise, kuzey komşusu İtalya ile tüm uçuşları durdurdu.

Şİ İLK KEZ WUHAN'A GİTTİ

06.25 : Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüsün Aralık ayında görüldüğü ilk yer olan Vuhan kentine gitti. Şi, virus salgını sonrası ilk kez şehri ziyaret etti.

Çin medyası, Şi'nin Hubei eyaletindeki kentte sağlık görevlileriyle bir araya geldiğini ve koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının yayılmasının önlenmesi için alınan önlemleri denetlediğini bildirdi.

05.15 : Boeing şirketi, ABD'nin Washington eyaletindeki fabrikasındaki bir çalışanda koronavirüs çıktığını açıkladı.

TRUMP TESTE GİRMEDİ

05.00 : ABD Başkanı Donald Trump, henüz koronavirüs testine girmiş değil.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, yazılı bir açıklama yaparak "Başkan Covid-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir" dedi.





PANAMA, MOĞOLİSTAN, BURKİNA FASO...

04.40 : Orta Amerika ülkesi Panama da koronavirüsün görüldüğü ülkeler arasına katıldı. Sağlık Bakanı Rosario Turner, 40 yaşındaki kadın hastanın İspanya’nın başkenti Madrid’in Barajas bölgesinden döndükten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

04.20 : Geçen hafta Covid-19'un en hızlı yayıldığı ülke olan Güney Kore'de, bu hafta neredeyse yüzde 90 oranında azalma var. 35 yeni vaka daha belirlendi, toplam hasta sayısı 7 bin 513 oldu.

04.00 : Moğolistan'da ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı. Yetkililer, ülkede çalışan bir Fransız vatandaşına yapılan testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor. Moskova üzerinden Moğolistan'a gelen çalışanın 42 kişiyle temas kurduğunu belirledi.

03.20 : Kuzey Afrika ülkeleri Tunus ve Fas, salgının Avrupa'daki merkezi İtalya ile tüm uçuşları askıya aldı.

03.05 : Çin ana karasında belirlenen yeni vakalar azalmaya devam ediyor. Pekin yönetimi, son bir günde 19 kişiye daha koronavirüs bulaştığını ve hasta sayısının 80 bin 754'e çıktığını aktarıyor.

Çin'de son 24 saatte 17 ölüm kayıtlara geçti, salgının başından bu yana hayatını kaybedenler 3 bin 136.

00.10 : Beş yeni vakanın daha tespit edildiği Suudi Arabistan'da halihazırda 20 hasta var.

00.05 : Afrika ülkesi Burkina Faso'da ilk koronavirüs vakaları görüldü. Yetkililer, Fransa'ya seyahat eden bir çiftte Covid-19 ortaya çıktığını ve hastaların karantinaya alındığını bildiriyor.







İTALYA'NIN TAMAMI 'KIRMIZI BÖLGE'

00.00 : İtalya'da hafta sonu kuzey bölgeleri için ilan edilen 'kırmızı bölge' tecritleri, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde geniledi.

Ölü sayısının 463'e, toplam vaka sayısının da 9 bin 172'ye ulaştığı ülkede Başbakan Giuseppe Conte Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi ilgilendiren yeni ve daha sıkı tedbirler alındığını duyurdu.

Giuseppe Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen 'kırmızı bölgeye' atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" dedi.

İtalya Başbakanı'nın açıklamasına göre, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek.

Okullar en az 3 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Kamuya açık alanlarda toplanma yasağı uygulanacak.

Serie A da dahil olmak üzere futbol ligleri, tüm spor etkinlikleri ve müsabakaları durdurulacak.