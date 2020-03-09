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09.03.2020 - 18:39 | | AA

Son dakika | Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs vakası tespit edildi

Gelen son dakika haberine göre; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Son dakika | Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs vakası tespit edildi

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum kesiminde 2 kişide koronavirüs olduğu doğrulandı.

Rum kesiminde 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanı'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

Bakan Albayrak'tan flaş açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."
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