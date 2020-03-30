Son dakika haberi... Korkutan fotoğraflar! AP, İran'dan servis etti

13.35 : İsviçre'de can kaybı 295, vakalar ise 15 bin 475'e yükseldi.

13.30 : İspanya'da Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun ardından Sağlık Acil Durum Merkezi Başkanı Fernando Simon'un corona virüs testi pozitif çıktı.

İspanya'da 85 bini aşan vakaların 12 bin 300'ü ise doktor, hemşire ve sağlık çalışanları.

12.45 : Avusturya, ülkedeki tüm otellerin kapatılmasına karar verdi.

12.40 : İran'da can kayıpları bir gündeki 117 artışla 2 bin 757'ye çıktı. Tahran yönetimi, son 24 saatte 3 bin 186 teşhis konulduğunu ve vakaların da 41 bin 495'e yükseldiğini duyurdu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Tahran'daki bir corona virüs kurbanının cenazesinden fotoğrafları dünyaya servis etti.





Tahran'ın dışındaki cenazede özel kıyafetler giymiş sağlık ekiplerinin cesedi mezarlığa taşıdığı görülüyor.





Maske takmış ve eldiven giymiş mezarlık görevlileri ise, kurbanı toprağa veriyor.





İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hafta sonu yaptığı açıklamada 2020 bütçesinin yüzde 20'sinin corona virüsle savaşa ayrılacağını ilan etmişti. Söz konusu rakam, 1 trilyon tümen, yaklaşık 406 milyon Türk lirası.

Çin'in ardından bir süre salgının merkez üssü olan İran'da Covid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmıştı.

İSPANYA ÇİN'İ GEÇTİ

12.35 : Avrupa'da İtalya ile salgından en çok etkilenen ülke olan İspanya'da bir günde 6 bin 398 teşhis daha konuldu ve 85 bin 195'e yükseldi. Böylece, İspanya vaka sayısında Çin'i geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

İspanya'daki can kayıpları ise 812 artışla 7 bin 340'a fırladı.



11.45 : Vietnam hükümeti, ülkedeki firmalardan üretimlerini günlük 5 milyon maskeye çıkarmalarını istedi.

AĞAÇTA KARANTİNA

12.20 : Hindistan’da evleri olmayan yedi işçi kendilerini ağaçlarda izole etti.

Bir süredir bulundukları Chennai bölgesinden köylerine dönen işçilerden 14 gün kendilerini karantinaya almaları istenmişti.

Asian News International haber ajansının aktardığına göre bugüne kadar bir odayı paylaşan işçiler, ayrı odaları olmadığı için böyle bir yöntem uygulamak zorunda kaldı.

İşçilerin durumuyla ilgili Twitter’da paylaşımda bulunan bir Hint doktor, insanların kendini karantinaya almasının bir lüks olduğunu söyledi: "Bunun için bir eve yetecek kadar paranızın olması lazım. Koronavirüsten korunmanın çoğu yoluna yalnızca zenginlerin erişimi var."

Hindistan’ın büyük şehirlerinde de toplu taşımanın iptal edilmesi, çalışmaya devam etmek zorunda olan işçileri saatlerce yürümek zorunda bıraktı.

10.50 : Güney Afrika'da fabrikaya kilitlenerek altı gündür dışarı çıkmadan zorla maske ürettirilen işçiler, polis operasyonuyla kurtuldu.

İnsanlık dışı koşullarda kapalı tutulan 14 işçinin, hiçbir ücret almadan çalıştırıldığı tespit edildi.

Yerel medya, fabrika bekçilerinin çalışanları kurtarmaya gelen polisleri içeri almamak için direndiğini de aktarıyor.

Fabrikanın sahibi gözaltına alındı.

MERCEDES F1 EKİBİ GELİŞTİRDİ, DÜNYA HEYECANLANDI





09.25 : Corona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında İngiltere’de bulunan University College London ile Mercedes’in Formula 1 ekibi, bir haftada yeni bir solunum cihazı geliştirdi.

Cihazın Covid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerine alınmadan tedavi edilmelerini sağlayabileceği ifade ediliyor.

Sürekli pozitif havayolu basıncı uygulayan ve CPAP olarak bilinen cihazlar, İtalya ile Çin’de Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmıştı. Ancak bu cihazların sayısının fazlasıyla yetersiz olduğu belirtiliyordu.

Mercedes gerekli onayların alınması durumunda, günde 1000 cihaz geliştirebileceğini belirtiyor.

08.00 : Bir günde 136 yeni teşhis koyan Tayland'da can kaybı da iki artışla dokuza çıktı. Ülkedeki 1524 hastanın 1388'i hastanelerde tedavi görüyor, 23'ünün durumu kritik. Tayland'daki bir karakoldaki masasında oturan polis.







07.30 : Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde ilk ölüm gerçekleşti. Akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulayan Fildişi Sahili, ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'ı da bugünden itibaren karantinaya alıyor.

06.55 : Bu sabah itibariyle Kuzey ve Güney Amerika'daki bazı ülkelerin bildirdiği yeni vaka ve ölümler:

Meksika - 145 vaka, dört ölüm

El Salvador - Altı vaka

Paraguay - Beş vaka

Bolivya - 15 vaka

Honduras - 29 vaka



04.05 : Güney Kore ise bir günde 78 insana daha corona virüsün bulaştığını açıkladı. Salgını neredeyse durduran Seul yönetimi, vakaların 9 bin 661'e çıktığını aktarıyor.





03.20 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin, son 24 saatte 31 vaka belirledi, dört hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

02.45 : Orta Amerika ülkesi Panama bir günde 7 yeni ölüm bildirdi, can kaybının 24'e çıktığı ülkede vakalar da 989'u buldu.

TRUMP ÇILGINA DÖNDÜ





01.10 : Günler içinde corona virüsün merkez üssü haline gelen ABD'de vakalar 140 bini aşarken, Washington yönetimi Cumartesi günü itibariyle 894 bin testin tamamlandığını duyurdu.

CNN televizyonuna konuşan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü bulaşıcı hastalık merkezinin başındaki isim Anthony Fauci, corona virüs ölümlerinin 200 bini bulabileceğini belirtti.

Covid-19 nedeniyle 100 bin ile 200 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini belirten Fauci, vaka sayısının ise milyonlarla ifade edilebileceğini aktardı.



Gece saatlerinde Beyaz Saray'da kameraların önüne çıkan Başkan Donald Trump ise, "Salgındaki ölüm oranlarının iki haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz" dedi.

Basın toplantısında Fauci'ye yanıt veren Trump, "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir" diye konuştu.



Önlemlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirten Trump, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek" ifadesini kullandı. ABD lideri, daha önce ülkeyi 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar tekrar eski haline getirmek istiyorum demişti.





Trump'ın gündeminde vakaların yarısının görüldüğü New York'taki hastanelerdeki muhtemel 'tıbbi malzeme yokluğu' da vardı: "Bir anda haftalık 10-20 bin maske ihtiyacı nasıl 300 bine çıkabiliyor? New York'taki hastanelerde bir işler dönüyor. Gazeteciler olarak siz bu meseleye bir bakmalısınız. Bu maskeler nereye gidiyor? Arka kapıdan başka yerlere mi gidiyor? Bu hastanelerde stokçuluktan da kötü şeyler dönüyor olabilir."

ABD Başkanı, geçmişte birçok kez olduğu gibi basın toplantısını izleyen gazetecilerle tartıştı. PBS muhabiri Yamiche Alcindor'un "Daha önce bazı eyaletlerin ihtiyacından fazla talebi olduğunu söylemiştiniz" demesi üzerine, Trump televizyon ekranında söylediği cümleleri kendisi yalanladı. Alcindor'un, hafta içinde Fox News'e yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine ise ABD Başkanı muhabirin tehditvari konuştuğunu ve diğer gazetecilerin vaktinden çaldığını savundu.

Trump daha sonra da CNN muhabiri Jeremy Diamond'a "Senin açıklaman, sorun ve cevabın yalan. CNN yalan haberler yapıyor" diye bağırdı.