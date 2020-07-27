Son dakika... Patlama sesleri, dünya kilitlendi! 'Evlerinizden dışarı çıkmayın' emri verildi

İsrail-Lübnan sınırında son günlerde tırmanan gerilim bugün yeni bir seviyeye yükseldi. İsrail ordusu, sınırdaki Har Dov'da bir güvenlik olayı yaşandığını duyurdu.

Bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları için emir verilirken, özellikle açık alanlar ve tarlalara gidilmemesi istendi.

Dakikalar içinde İsrail ordusunun açıklamasında yer alan 'güvenlik olayı'nın detayları ortaya çıktı. Reuters'a bilgi veren Lübnan kaynakları, Hizbullah militanlarının İsrail askerlerine Şeba Çiftlikleri bölgesinde güdümlü füze attığını söyledi. Şeba Çiftlikleri, İsrail'in 2000 yılında Lübnan'dan çekilmesine rağmen işgal altında tuttuğu yerlerden biri.

Haaretz gazetesine bilgi veren bölge sakinleri, halihazırda tarafların çatıştığını aktarıyor. Haaretz gazetesi ayrıca, ordu birliklerinin ana yolları kapattığını bildiriyor.







Hizbullah örgütüne yakın yayın organı El Manar TV ise, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, son açıklamasında Lübnan tarafından gelen saldırı girişiminin önlendiğini ve kimsenin yaralanmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Kuzey sınırlarımızda yaşananları takip ediyoruz. Politikamız açıktır. İran’ın Suriye sınırımızda askeri konuşlandırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



Haaretz, söz konusu olayın Hizbullah'ın Pazar günü intikam yemini etmesinden sonra gerçekleştiğini bildiriyor. İran destekli Şii örgütün militanları, Suriye'deki İsrail hava saldırısında öldürülmüştü.

İsrail ayrıca Pazar günü bir insansız hava aracının Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıklamıştı. Beyrut yönetimi ise, İsrail'in 48 saat içinde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.



BİTMEYEN SAVAŞ

İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de düzenlediği onlarca operasyonda Beşar Esad'ın yanında savaşmak üzere ülkeye girmiş olan ve İran'ın silah gönderdiği Hizbullah milislerini vurdu.

İsrail ve Hizbullah'ın uzun bir savaş geçmişi var. Hizbullah, 1980'lerin başında İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etmesi üzerine İran desteğiyle kuruldu.

Taraflar 2006'da doğrudan savaşa tutuştu. Savaş, Hizbullah militanlarının sınırdan İsrail'e sızarak sekiz askeri öldürmesi ve iki askeri de kaçırması sonrası başladı. Bir aylık çatışmanın bilançosu çoğu sivil 1125 Lübnanlı ve 40 İsrailli sivil hayatını kaybetmesiydi.

Hizbullah ve İsrail, 2006'dan bu yana birçok kez çatışmaya girdi. Geçen yıl Ekim ayında İsrail'in 13 yıl sonra ilk kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurması, dahası Hizbullah'ın şehirdeki kalesi Dahiya mahallesini hedef alması üzerine bir kez daha taraflar birbirine roketli saldırılar düzenledi.

Bölgenin en büyük ve en güçlü silahlı örgütü olan Hizbullah, savaş çıkması durumunda elinde bulunan çok sayıdaki roketle İsrail'e yanıt verme tehdidinde bulunuyor.

Hasan Nasrallah'ın lideri olduğu Hizbullah, büyük oranda İran'dan destek alıyor. Elindeki askeri ve maddi gücü kullanarak Lübnan politikasında da etkili oluyor.

Hizbullah, ABD, İsrail, Avrupa Birliği, Arap Ligi ve Körfez İşbirliği Teşkilatı tarafından 'terör örgütü' olarak kabul ediliyor.