Son dakika... Rus muhalif Navalni'ye hapis cezası!

CNN'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir numaralı muhalifi Navalni'ye mahkeme, 3.5 yıl hapis cezası verdi ancak Navalni'nin geçirdiği 11 aylık ev hapsini hesaba katarak toplam 2.5 yıl hapse hükmetti.

Tansiyonun yüksek olduğu duruşmada Rus muhalif, Putin için "zehirleyici" dedi.

Navalni, mahkemenin kararına 10 gün içinde itiraz edebilecek.

Navalni'ın avukatı Vadim Kobzev, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Mahkemenin kararından sonra, sosyal medyadan Navalni taraftarlarına Moskova şehir merkezinde kararı protesto etmek için toplanma çağrısında bulunuldu.

Bu arada, sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalni’ye destek gösterileri yapıldı. Kararın açıklanmasına az bir süre kala başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere şehrin önemli yerlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Muhalefet yanlısı kaynaklara göre, Moskova’da 350’den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ABD ve İngiltere ise Rus muhalifin derhal serbest bırakılmasını istedi.

ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalnıy, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalni 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalni'nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Navalni, Kremlin'i kendisini zehirlemekle suçladığı saldırı sonrası 5 ay Almanya'da tedavi gördü. Rus muhalif, 17 Ocak'ta Moskova'ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.

Rus yetkililer zehirleme iddiasını reddediyor.