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06.10.2020 - 13:30 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Saldırı anı kamerada!

Ermenistan'ın Gence kentine fırlattığı ve sivilleri hedef aldığı füzenin düştüğü anlar, dehşetin boyutunu ortaya koydu.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin Ermenistan ordusu tarafından füzeyle vurulduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sınıra kuş uçuşu yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki şehirde sivilleri hedef alan Ermenistan, kente iki gündür saldırı düzenliyor.

Görüntülerde günlük hayatın devam ettiği bir caddedeki binalardan gerçekleşen patlama ve hemen ardından insanların panikle kaçışması yer alıyor. Ticaret merkezinin en yoğun olduğu saatte yapılan saldırıda, merkezin isabet alan bölgesinde yangın çıktığı, dükkanların camlarının kırıldığı, insanların yaralandığı kayıtlara girdi.

Azerbaycan yönetimi, Gence'de iki sivilin yaşamını yitirdiğini ve onlarcasının da yaralandığını açıklamıştı.

Gence kentinde 330 bin insan yaşıyor.

Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdıEskişehir’de virajı alamayarak savrulan otomobilin bariyerlere çarpma anı araç kamerasına yansıdı.
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