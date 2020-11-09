MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Trump, Savunma Bakanı'nı görevden aldı!
ABONE OL
09.11.2020 - 21:52 | | AA

Son dakika... Trump, Savunma Bakanı'nı görevden aldı!

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Miller'in iyi iş çıkaracağına inandığını belirten Donald Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.

Reuters, Miller'ın Pentagon'a geldiğini duyurdu.

Christopher Miller kimdir?

George Washington Üniversitesi Tarih Bölümünden 1987'de mezun olan Miller, daha sonra ABD Deniz Harp Okulunda ulusal güvenlik alanında master yaptı.

Christopher Miller, 1983-2014 yıllarında orduda görev yaptığı süre boyunca Afganistan ve Irak'taki çeşitli operasyonlara katıldı.

2018-2019 yılarında Trump'ın Özel Asistanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele ve Uluslararası Tehditler Direktörlüğü görevinde bulunan Miller, 10 Ağustos 2020'de Senato'da onaylandıktan sonra Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak göreve başladı.

 

Suudi Arabistan’da kum fırtınaları devam ediyorSuudi Arabistan’ın El-Kasım bölgesinin ardından Hafar Al-Batin şehrini de kum fırtınası vurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları... Atatürk resimleri ve sözleri bir arada!

10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları... Atatürk resimleri ve sözleri bir arada!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Bakan Koca 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Bakan Koca 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet