MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Trump'a kötü haber! Milyarder isimden şoke eden açıklama...
ABONE OL
04.03.2020 - 18:58 | | AA

Son dakika | Trump'a kötü haber! Milyarder isimden şoke eden açıklama...

ABD'den başkanlık seçimi yaklaştıkça nefesler de tutulmaya başlandı. Trump'ın kendisine rakip olarak görmek istediği Michael Bloomberg'den şoke eden br açıklama geldi. İşte ABD'de başkanlık seçimini etkileyecek sıcak gelişme...

Son dakika | Trump'a kötü haber! Milyarder isimden şoke eden açıklama...

 ABD'deki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi.

Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Salı'nın galibi Joe Biden

Bloomberg, Twitter'daki hesabından ''3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden.'' paylaşımında bulundu.

Son dakika | Trumpa kötü haber Milyarder isimden şoke eden açıklama...

Sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu

Michael Bloomberg, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı ''Süper Salı'' olarak bilinen dün ise sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trump'ın Sanders korkusu: Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim

TRUMP BLOOMBERG'İ RAKİP OLARAK İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Bernie Sanders’ın “gerçek destekçiler”i olduğuna işaret ederek, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg’i tercih edeceğini söylemişti.

Midilli Adası'nda gergin bekleyiş sürüyorYunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, bugün de akşam saatlerinde tekrarlandı. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? - 977. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor

4 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? - 977. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Göçmenlere sert müdahale

Göçmenlere sert müdahale

AB temsilcisinden utanç şovu!

AB temsilcisinden utanç şovu!

Sıradaki Haber