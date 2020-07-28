Son dakika... Türkiye'den ABD'ye Osman Kavala tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dün Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamasına Türkiye'den tepkiler geliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy imzasıyla yayınlanan resmi açıklama şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adıgeçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır.

Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise,"Bu bir hukuki süreç bildiğim kadarıyla istinafta bir davadan beraat ettiği başka bir dava nedeniyle tutukluluğa devam kararı verildi. En kısa şekilde karar alınır umarım" ifadesini kullandı.