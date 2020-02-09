Sudan BM'den barışı koruma misyonu talep etti
Sudan geçiş dönemi hükümeti, ülkede barışın korunması için Birleşmiş Milletler'den (BM) barışı koruma misyonu talebinde bulundu.
Hükümet Sözcüsü El Barak en-Nezir, Sudan resmi haber ajansında (SUNA) yer alan açıklamasında, "Sudan hükümeti, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 6. maddesi uyarınca mümkün olan en kısa sürede ülkenin tamamında görev alacak barışı koruma misyonu oluşturulması talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.
Siyasi delegelerden oluşacak BM misyonunun 2022'deki genel seçimlere kadar geçiş dönemini düzenleyen Anayasal Bildirinin uygulanmasına da destek sağlamasını beklediklerini belirten Sözcü Nezir, misyonun askeri güçleri içerip içermediği hakkında bilgi vermedi.
Sudan hükümeti, Darfur, Güney Kurdufan, Mavi Nil ve ülkenin doğusundaki çeşitli silahlı gruplarla barış müzakereleri yürütüyor.
Ülkede kapsamlı barışın sağlanması, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ardından 11 Nisan'da askeri darbeyle devrilmesi sonrası 21 Ağustos 2019'da kurulan geçiş hükümetinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Sudan'da darbenin ardından dönemin Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalefet, 17 Ağustos'ta 39 aylık ortak geçiş yönetiminin detaylarının yer aldığı Anayasal Bildiri anlaşmasını imzalamıştı.