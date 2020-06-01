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01.06.2020 - 11:37 | | AA

Tac Mahal fırtınada zarar gördü

Hindistan'ın Agra kentinde bulunan Tac Mahal kompleksinin ülkenin kuzeyinde etkili fırtına dolayısıyla zarar gördüğü bildirildi.

Tac Mahal fırtınada zarar gördü

NDTV kanalında yer alan habere göre, dünyanın yedi yeni harikası arasında yer alan tarihi yapı, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında mart ayından bu yana ziyaretçilere kapalı bulunuyordu.

Ülkenin kuzeyinde hafta sonu etkili olan fırtına dolayısıyla Tac Mahal kompleksinin bazı bölümleri zarar gördü.

Zarar gören kısımlar arasında türbenin ana yapısındaki özgün ve sonradan eklenen korkuluklar ile ana giriş kapısı bulunuyor.

Tac Mahal'in kubbelerini temizlemek için kurulan demir iskelelerin devrilmesiyle da zemindeki mermerler hasar gördü.

Öte yandan, güçlü rüzgarlar bahçedeki çok sayıda ağacı devirdi.

Hindistan Arkeolojik İnceleme Kurumu, Tac Mahal'de yaklaşık 26 bin 500 dolarlık hasar oluştuğunu hesapladı.

Babür Sultanı Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal'in 1631’deki ölümünün ardından 22 yılda inşa ettirdiği, yeryüzündeki en gözde anıt mezarlardan Tac Mahal, Hindistan'ın sembollerinden biri olmasının yanı sıra UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

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