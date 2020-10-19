Tayland'da hükümet, protestocuları destekleyen internet sitelerinin kapatılması talimatını verdi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Emniyet Genel Müdürü Suwat Jangyodsuk, Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonuna gönderdiği talimat yazısında, The Reporters, The Standard, Prachatai.com ve Voice TV internet sitelerinin yayınlarının durdurulmasını istedi.

Polis şefi, ayrıca protestoları organize eden gruplardan Özgür Gençlik Hareketinin Facebook sayfasına erişimin engellenmesini talep etti.

Başbakan Prayut liderliğindeki hükümet, geçen hafta başlayan protestoların ardından olağanüstü hal ilan etmişti. Olağanüstü hal, kamu otoritesine ulusal güvenliğe tehdit görülen durumlarda medya organlarına ve diğer enformasyon kanallarına tedbir getirme yetkisi veriyor.

PARLAMENTODA ÖZEL OTURUM PLANLANIYOR

Öte yandan, geçen haftadan bu yana devam eden protestoların halen tatilde bulunan parlamentoda ele alınması için girişimler başladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Chuan Leekpai'nin, parlamentonun 1 Kasım'daki resmi açılışı öncesinde düzenlenecek özel bir oturumda toplanması için iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmeler yapacağı bildirildi.

TAYLAND'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki Gelecek İleri Partisinin kapatılması üzerine, geçen yıl 14 Aralık'ta protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuz ayından itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Başkent Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet 15 Ekim'de, başkent Bangkok'ta olağanüstü hal ilan ederek beşten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere devam etmişti.

Dün, protestoların beşinci gününde, başkent Bangkok ve 12 kentte toplanarak hükümetin istifası için sloganlar atan göstericiler, ordunun siyaset üzerindeki vesayeti ve monarşinin statüsüne ilişkin reform çağrılarını yinelemişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.