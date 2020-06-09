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09.06.2020 - 18:24 | | AA

Trump açıkladı! Yakın zamanda başlıyor...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine "yakın zamanda" başlayacağını açıkladı.

Trump açıkladı! Yakın zamanda başlıyor...

 

Washington Examiner Muhabiri Byron York'un Twitter'dan George Floyd gösterilerindeki kalabalıklara işaret ederek, Trump'ın mitinglerine devam edebileceğini yazması üzerine Trump da bu tweeti alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Trump, "Büyük talep, (mitinglere) yakın zamanda başlıyoruz, belki gelecek hafta olabilir." ifadesini kullandı.

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