MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri TSK Libya'da tuzaklanan patlayıcıları temizliyor
ABONE OL
12.06.2020 - 00:39 | | AA

TSK Libya'da tuzaklanan patlayıcıları temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya hükümetinin talebi üzerine, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizlenmesi çalışmalarına başladı.

TSK Libya'da tuzaklanan patlayıcıları temizliyor

 

Güvenlik kaynakları, başta Trablus olmak üzere Hafter milislerinin işgali altındaki yerleşim yerlerinin kurtarılmasının ardından, bu bölgelerdeki sivil halkın evlerine güvenli dönüşününün sağlanması için, Türk Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ait bomba imha uzmanları, Özel Kuvvetler, SAS ve SAT unsurlarının bölgede tuzaklanan patlayıcılar ve mayın sistemlerini temizleyerek güvenliği sağlama ve hayatı normale döndürme çalışmalarına başladığını aktardı.

TSK'ya bağlı ekiplerin, bölgede koruyucu kıyafetleri, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları etkisiz hale getirmek ve sivillerin güvenli dönüşünü sağlamak için çalıştığı ifade edildi.

Libya hükümeti, Hafter milislerinin çekildiği sivil yerleşim alanlarında tuzaklanan mayınların patlaması sonucu şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Annesini silahla vurduktan sonra polis ve bekçilere de ateş açtıUşak'ın Eşme ilçesinde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kişi annesini silahla vurduktan sonra, olay yerine gelen polis ve bekçilere de tüfekle ateş açtı. saçmaların isabet ettiği 1 polis ile 2 bekçi yaralandı. şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan anne ve güvenlik görevlilerinden bir bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

Önce annesini vurdu, sonra bekçi ve polislere ateş açtı! Yaralıalr var

Önce annesini vurdu, sonra bekçi ve polislere ateş açtı! Yaralıalr var

Sıradaki Haber