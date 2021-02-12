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12.02.2021 - 07:00 |

Türkiye’den ABD’ye Kavala tepkisi

Türkiye ile ABD hattında S-400 ve YPG’ye destek konularında yaşanan gerilim, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala açıklaması ile tırmandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’li mevkidaşı Ned Price’ın, Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısına verdiği yanıtta, “Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez” dedi.

Türkiye’den ABD’ye Kavala tepkisi
ECEM TOPLAR Ankara

 

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ve Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye verdiği destek iki ülke arasında gerilim yaratıyordu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price’ın, Türkiye’de, üç yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısını yinelemesiyle ikili ilişkilerde tansiyon daha da yükseldi. Sözcü Aksoy, yaptığı açıklamada, Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerinin devam ettiğini ve herkesin bu süreçlere saygı duymak zorunda olduğunu belirtti.

Türkiye-ABD arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki telefon görüşmesinin ardından iki ülke dışişleri bakanları arasında bir temas bekleniyordu. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken arasında önceki gün gerçekleşmesi planlanan telefon görüşmesinin ertelendiği duyuruldu.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin görüşme hakkında “resmen” duyuru yapmadığını, ancak görüşmenin “son dakika” iptal edildiğini belirtti. Görüşme için yeni tarih verilmezken, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına atıfta bulunularak, önümüzdeki günlerde bir görüşme beklendiği kaydedildi.

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