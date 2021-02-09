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09.02.2021 - 00:09 | | AA

Uganda'da Kovid-19 ölümlerinin yüzde 66'sı seçim sürecinde kaydedildi

Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 66'sının seçim sürecinde kaydedildiği bildirildi.

Uganda'da Kovid-19 ölümlerinin yüzde 66'sı seçim sürecinde kaydedildi

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgının başladığı günden bu yana 327 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu kişilerin 215'i geçen yılın kasım ayı ile bu yılın ocak ayı arasındaki seçim sürecinde yaşamını yitirdi. 

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı seçim çalışmalarının yürütüldüğü dönemde meydana geldi. Kasım 2020'de 94, Aralık 2020'de 47, Ocak 2021'de ise 74 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. 

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Yoweri Museveni kazanarak koltuğunu korumuştu. 

Uganda'da şimdiye kadar 39 bin 860 kişide Kovid-19 tespit edildi, 14 bin 440 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

15 metre boyundaAdana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.
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