Ukrayna’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 730 adet top mermisi bulundu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Vinnitsa iline bağlı Sipiçintsi köyünde bir parkta İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 730 adet top mermisi bulunduğu bildirildi.

Bulunan top mermilerinin 414’ünün AC-45, 213’ünün AC-76, birinin MM-82 tipi olduğu, ayrıca aynı yerde yapılan incelemelerde 102 top mermisine daha ulaşıldığı belirtildi. Mermilerin bugün imha edileceği kaydedildi. Ukrayna’nın Odesa kentinde bir kişi, geçen ay evinin bahçesinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir top mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.