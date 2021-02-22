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22.02.2021 - 13:13 | | AA

Üst düzey isimler ölünce halkı maske takmaya çağırdılar!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümsediği için eleştirilere maruz kalan Tanzanya yönetimi, ülkede üst düzey isimlerin hayatını kaybetmesi sonrası halktan virüse karşı önlem almasını istedi.

Üst düzey isimler ölünce halkı maske takmaya çağırdılar!

Tanzanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ekonominin geleceği için karantina uygulamasına başvurulmayacağı ancak önlemlerin şart olduğu belirtildi.

Açıklamada, halka mesafe ve hijyen konusunda önlem almanın yanı sıra maske takma çağrısı da yapıldı.

Tanzanya'da geçen hafta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.

 

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