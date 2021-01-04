‘Uzaylılar geldi daha da gelecekler’

Dünyanın ve ABD’nin en saygın üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi’nde astronomi bölümünün başkanı olarak görev yapan Prof. Avi Loeb’in “Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşaretleri” adlı kitabı yakında piyasaya çıkıyor.

Loeb bu kitabında da uzaylıların var olduğunu, dünyayı ziyaret ettiklerini ve daha da ziyaret edeceklerini anlattı. Loeb yeni kitabında, 6 Eylül 2017’de dünyaya yakın bir mesafeden geçen ve “Oumuamua” adı verilen gök cisminin dünya dışı medeniyetlere ait olduğuna inandığını, bu fikrini destekleyecek ciddi bulgulara sahip olduğunu yazdı. Dünya ile ilgili gözlem yaptığını düşündüğü Oumuamua’nın güneş sistemimizde şimdiye kadar tespit edilen ilk yıldızlararası nesne olduğunu belirten Loeb, “Bu nesne dünya dışı zeki varlıklar tarafından gönderilen disk şeklinde bir sonda, bir teknoloji parçası olabilir” dedi.

‘Gelip ders verecekler’

Avi Loeb, düşüncelerine karşı çıkanları eleştirerek teorisine arka çıktı ve şunları aktardı: “Yakın gelecekte buna benzer uzaylı keşifleri yapacağımıza eminim. Bazı insanlar, evrende başka medeniyetlerin de bulunduğu olasılığını tartışmak bile istemiyor. Onlar bizim özel ve eşsiz olduğumuza dair bir önyargıya sahip. Ama ister inansınlar ister inanmasınlar uzaylılar mevcut ve dünyayı kontrol ediyor. Üstelik yıkıcı savaşlarla ve iklimi değiştirerek kendisini yok eden bir insanlık söz konusuysa gelip bize nasıl doğru davranmamız gerektiğini öğretebilirler.”

Hawaii’de UFO görüldü iddiası

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Oahu Adası’nda geçen salı akşamı birçok kişi, gökyüzünde uçan parlak mavi bir kütleyi gördükten sonra polise ‘UFO’ (tanımlanamayan uçan cisim) ihbarında bulundu. Kütleyi görenlerden biri olan Moriah adlı kadın, “Nesne bir telefon direğinden daha büyüktü ve çok hızlı hareket ediyordu. Ama sessizdi. Mavi ışık saçan nesnenin okyanusa düştüğünü gördük. Mavi nesneyle aynı yönde hareket eden beyaz ışık da

vardı” dedi.