MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yanardağ harekete geçti... Kül ve lav püskürttü!
ABONE OL
12.11.2020 - 12:52 | | İHA

Yanardağ harekete geçti... Kül ve lav püskürttü!

Meksika'da hareketlenen Popocatepetl Yanardağı kül ve lav püskürttü.

Yanardağ harekete geçti... Kül ve lav püskürttü!

Meksika'da yer alan Popocatepetl Yanardağı, faaliyete geçti. Meksika Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, başkent Mexico City yakınlarındaki Popocatepetl Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi. 4 kilometre yüksekliğe çıkan küllerin yakınlardaki yerleşim yerlerine ulaştığı aktarılırken, halkın dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Uyarı türünün faz 2 "sarı" olduğu belirtildi.

Muharrem İnce: Halk TV, TELE 1 ve KRT beni ekrana çıkarmıyorMemleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Siirt'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi!

Siirt'te 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi!

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

Bugün satışa çıktı! A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101 12 Kasım kataloğu...

Bugün satışa çıktı! A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101 12 Kasım kataloğu...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet