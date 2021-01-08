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08.01.2021 - 23:37 | | AA

Yemen'de Husilerin Taiz kentine düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü

Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Taiz ilinde yerleşim bölgesine düzenlediği top saldırısında 1 çocuk öldü, üç kişi yaralandı.

Yemen'de Husilerin Taiz kentine düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü

 

Taiz'deki ordu güçlerinin sözcüsü Albay Abdulbasit el-Bahr AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin Taiz'e düzenlediği top saldırısında ilk belirlemelere göre bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. 

Hayatını kaybeden çocuğun isminin Kusay Emin Misad olduğunu kaydeden Albay Bahr, saldırıda çok sayıda ev ve arabanın da hasar gördüğünü belirtti. 

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, atılan top mermisi Taiz kentinin batısındaki eski havalimanı bölgesine düştü.

Görgü tanıkları ayrıca, 3 yaralıdan ikisinin çocuk, birinin kadın olduğunu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve kadının durumunun ağır olduğunu aktardı. 

Husilerden ise olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

YEMEN ORDUSU HUSİLERİN TAİZ'E DÜN DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 6 SİVİL ÖLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU 

Yemen ordusu dün, Husilerin, ülkenin güneyindeki Taiz ilinde yerleşim bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiğini, tamamı kadın 7 sivilin yaralandığını duyurmuştu. 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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