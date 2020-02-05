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05.02.2020 - 18:41 | | AA

Zarif ile Heniyye arasında kritik görüşme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad ABD'nin sözde barış planını görüştü.

Zarif ile Heniyye arasında kritik görüşme

 

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Heniyye ile Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.

Zarif, söz konusu planı kınayarak Filistinli liderlerin plana karşı duruşunu desteklediklerini aktardı.

Heniyye de Filistinlilerin birliğine işaret ederek direniş grupları ve liderlerin sözde barış planına yönelik kararlı duruşuna vurgu yaptı.

Bu arada, Zarif'in İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile de söz konusu planı ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Zarif, daha önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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