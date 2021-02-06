Adaletin önündeler

Menemen’de Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan’a (36), çarpıp ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Aycan Yörük’ün de aralarında bulunduğu üç kişi, hakim karşısına çıktı. Kazanın ardından trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girdiği için asli kusurlu bulunan Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Yörük ile yol kenarında park halinde olan kamyon sürücüsü İdris Karataş ve iş makinesinin operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı. Sanıklar hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 9 yıla kadar hapis istendi. Hakim, Yörük’ün tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Yaman ile Karataş’ın tutuklanmasına yönelik taleplerin reddine karar verdi, duruşmayı erteledi. Müştekinin avukatları Cansu Koç ile Suat Selman Saloğlu, “Çalışma yapan diğer iki kişi de çarpan kadar suçlu” dedi. l