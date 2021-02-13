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    13.02.2021 - 07:00 |

    Akigo çıkış peşinde

    TFF 1. Lig’de ara transfer döneminde yasağı kaldırıp 26 yeni takviyeyle tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta 9 kişi tamamladığı Balıkesir deplasmanını farklı kaybeden Akhisar, bugün Yılport Samsunspor önünde yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

    Akigo çıkış peşinde

    TFF 1. Lig’de ara transfer döneminde yasağı kaldırıp 26 yeni takviyeyle tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta 9 kişi tamamladığı Balıkesir deplasmanını farklı kaybeden Akhisar, bugün Yılport Samsunspor önünde yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki 90 dakika saat 16.00’da başlayacak. Yeşil siyahlılarda geçen hafta kırmızı kart gören Halil ve Onurcan bu mücadelede görev yapamayacak. İlk yarıda dağılan kadrosuyla art arda 8 mağlubiyet alan Akhisar, ikinci yarıya 6 puanla başlayıp düşme hattından kıl payı sıyrılmasına rağmen halen toplam 19 puanla tehlikeli bölgede yer alıyor. Teknik Direktör Mesut Dilsöz, Samsun’u yenip çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

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