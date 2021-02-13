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    HaberlerEge Haberleri Altay, Keçiören’i gözüne kestirdi
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    13.02.2021 - 07:00 |

    Altay, Keçiören’i gözüne kestirdi

    TFF 1. Lig’de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor’u 5-0 yenerek moral bulan Altay, bugün evinde Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.

    Altay, Keçiören’i gözüne kestirdi

    TFF 1. Lig’de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor’u 5-0 yenerek moral bulan Altay, bugün evinde Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak. Altay’da Yücel İldiz’le yolların ayrılmasının ardından hafta içinde anlaşma sağlanan Teknik Direktör Osman Özköylü, siyah beyazlı takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. İzmir ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Osman Özköylü, “Büyük Altay’ın büyük hedefleri için buradayız. Tüm camiamızın desteği, birlik ve beraberliği ile el ele Süper Lig’e” mesajı paylaştı. Ligde topladığı 35 puanla 6. sırada yer alan Altay, 34 puanı bulunan bir basamak altındaki Başkent ekibini yenerek Play Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Siyah beyazlı takımda sakatlığı süren Harun, hazır olmayan Gençer ve sezonu kapatan Özgür dışında eksik yok.

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